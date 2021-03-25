DSE 2021│核心科目4月26日開考　暫定7.21放榜將試行SMS發放成績

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-25 12:55

2021年香港中學文憑考試(文憑試)於4月23日開考，而核心科目則將於26起開始，考評局繼日前公布更新的《在試場實施的預防措施及應變安排》指引，包括嚴格規定所有考生在赴考前，必須自行量度體溫及填妥健康申報表後，今(25日)進一步講解文憑試的最新安排及防疫措施，包括新增以SMS 發放放榜成績。 考評局又提醒DSE進行期間，考生若居住「圍封」大廈，應盡快聯絡考評局公開資訊中心備案。

考評局秘書長魏向東指，因應疫情發放文憑試成績方面，今將會新增試行以短訊SMS方式。(張浩維攝)

考評局秘書長魏向東指，今年文憑試暫定於7月21日放榜，而因應疫情，發放文憑試成績方面，今年將試行以短訊SMS方式向考生公布各科成績，確保考生在未能出門情況下，亦能知道成績結果。

學生將會收到由「HKEAA」發出提示短訊

考評局公開考試總監麥勁生解釋指，為確保學生未能出門亦能得知考試成績，考評局今年新安排以SMS 發放成績予學校，而早前以要求學校為學生更新他們的手機號碼，萬一未能以一貫模式放榜，亦能收到成績；他指，學生於6月21日將會收到由「HKEAA」發出提示短訊，以便測試放榜日能否收到成績，直至今年7月21日放榜日，上午9時考生會收到成績提示訊息。他指，智能手機未必每位學生均擁有，但相信每位學均擁有手提電話，因此選擇以SMS 發放成績，以便學生能收到短訊。

《文憑試試場疫情預防措施》

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考生若居住「圍封」大廈 應盡快聯絡考評局公開資訊中心備案

麥勁生又指，若試場出現確診個案，衞生防護中心會進行流行病學調查及接觸者追蹤，以確認是否有緊密或其他接觸者，如被列為緊密接觸者，中心會安排他們接受強制檢疫；及後試場學校會安照衞生防護中心指引進行清潔及消毒，期間考評局會安排其他考生去同區其他試場考試；完成清潔及消毒後，該試場可重新開放作考試用途。

考評局公開考試總監麥勁生提醒居於「圍封」大廈的考生，應盡快聯絡考評局公開資訊中心備案。(張浩維攝)

對於筲箕灣官立中學學生須集體隔離檢疫事件，麥勁生承認事件引起大家關注，在甚麼情況下會再出現類似情況「其實都答唔到你」，但考評局已採取措施，包括將學生分隔、課室試場亦有不同樓層分隔等。



在疫情下應試，考評局指若考生在考試前被列為須接受強制檢測的「受檢人士」，並仍等候檢測，則不應前往試場應考；考生須在收到陰性檢測結果後，才獲准應考。

居於「圍封」大廈的考生，若未能在考試前完成檢測及獲准離開，考評局指，不應到試場應考，並盡快聯絡考評局公開資訊中心備案。若考生能趕及，則應盡快前往試場，麥勁生提醒，考生到達試場後應向在場人員報告，局方會按案例作評估「睇吓可唔可以補分或作評估」。