廉署成立一站式「私營機構誠信建設中心」　推動商界建立誠信文化

廉政公署今日(10日)成立「私營機構誠信建設中心」，全面整合防貪諮詢服務及香港商業道德發展中心的現有資源，重組並強化為私營機構提供的誠信建設及防貪諮詢服務。廉署表示，中心作為更全面且以風險為本的一站式服務與知識平台，以「誠」連結公私營力量，推動私營機構建立誠信文化，維護香港卓越的廉潔營商環境，同時為全球反腐敗治理作出示範。



約50名來自逾30個商會、專業團體和行業協會的領袖及翹楚，出席廉政公署「私營機構誠信建設中心」成立儀式。(廉政公署圖片)

約50名來自逾30個商會、專業團體和行業協會的領袖及翹楚出席今日的中心成立儀式，承諾與廉署並肩同行，透過務實的誠信管理策略、堅固的合規框架和有效的治理方案，共同為私營界別建立誠信文化，為香港創造長遠價值。

廉署「私營機構誠信建設中心」正式投入服務，中心設有專題網站，為各行各業提供防貪諮詢服務、誠信培訓、研討會及防貪教育資源。(廉政公署圖片)

廉署表示，中心作為一站式服務與知識平台，將從四大服務範疇強化私營界別的誠信建設能力，包括：

1.為個別私營機構提供「全面的誠信管理解決方案」，協助其制訂及檢視行為守則，強化內部監控，並提供專業防貪建議，以提升誠信風險管理和合規審查能力；

2.制訂「度身訂造誠信培訓」及誠信文化建設計劃，提升各行業反貪能力；

3.與監管機構及專業團體合作，舉辦「受認可的持續專業培訓課程」，推廣專業界別的誠信文化，提升業界整體防貪意識；

4.以及為不同界別制訂「實用防貪工具」，鼓勵及協助業界採納標準化防貪措施，完善誠信管理體系，共建廉潔營商文化。



廉署防止貪污處處長李景文致辭時表示，中心為廉署提升本港私營機構誠信水平的工作，開啟新篇章。(廉政公署圖片)

廉署防止貪污處處長李景文在中心的成立儀式致辭時表示，商業誠信及法治是支撐香港穩佔全球最清廉及最具競爭力城市之一的重要支柱。中心的成立標誌着廉署的防貪策略邁向更精準化及多元化的新階段，為廉署致力提升私營機構誠信水平開啟新篇章。他表示，廉署將繼續善用本地與國際商會網絡，透過深化公私營協作，共同建設廉潔營商環境，鞏固香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。

廉署表示，署方是區域內最早為私營機構提供防貪服務及推動商業道德的政府機構之一。自1985年成立防貪諮詢服務，及1995年成立香港商業道德發展中心以來，廉署已為逾7,000間私營機構提供防貪諮詢，並於過去五年為逾53.6萬名僱員提供誠信培訓。中心在此基礎上整合資源，持續為私營機構提供諮詢服務、誠信培訓和專題研討會，以及涵蓋不同行業的防貪教育資源。