今日新聞8分鐘｜男學生遭車轆輾腳掌｜幼童馬路遊蕩熱心司機抱起

大埔浸小遷新校舍 學生盼與師弟妹重聚

今（9月1日）是開學日，大埔浸信會公立學校受宏福苑火災影響，本學年起搬入位於富善邨的新校舍上課。早上8時，學生們陸續回到校園，與在校門迎接的師生拍掌、互相問候。不少學生均指想念舊校舍，對熟習新環境感到緊張；亦有學生對與師弟妹重聚感期待。

黃碧嬌再因病缺席區議會 黨友指其未受邀調查

大埔區議會今日（1日）舉行大會，捲「離世授權票」爭議的民建聯區議員黃碧嬌繼早前因「身體不適」缺席大廈管理工作小組會議後，續因同一原因缺席大會會議、提振地區經濟專責工作小組會議。

大埔民政事務專員鍾慧婷表示，已得悉黃碧嬌缺席及收到其提供的醫生證明書。會上未有區議員提出異議；有區議員表示，事先不清楚黃碧嬌會缺席，惟坦言已好一段時間未有見到其在區內活動。黃碧嬌的黨友表示，據了解黃碧嬌目前未受邀接受調查。

大角咀中學14歲男生 開學日遭車轆壓腳掌受傷

今日（9月1日）開學日，大角咀詩歌舞街有中學生遇交通意外。14歲男生乘坐父親駕駛的私家車返學，落車後被車轆壓住左腳掌受傷，送往廣華醫院治理。

幼童油麻地馬路遊蕩 熱心司機抱起無恙交警員

油麻地麗翔道昨日（30日）有幼童在馬路上遊蕩，所幸駛經的熱心司機發現，及時落車將他抱起，交由警員處理。據了解，男童的母親亦報警指其兒子在附近公園走失，經警方調查後，終母子重逢。

紐約時代廣場女子持雙刀 與警對峙後遭擊斃

2026年首7個月，整體科技罪案按年下跌，但即時通訊軟件帳戶騎劫案，卻「逆市」飆升近1.5倍，且高達99%的案件涉及WhatsApp。騙徒利用帶有威嚇性字眼的釣魚短訊，例如「帳戶被投訴」、「帳戶違權會被凍結」等；或透過搜尋引擎「投毒」，將假WhatsApp網頁包裝為廣告，誘騙市民點擊入假網頁騙取驗證碼，令其乖乖交出帳戶權限，繼而染指受害人的通訊錄，向其親戚朋友埋手騙取金錢。警方拆解騙徒奪號手法，同時教路「防騙四招」，以免受害人連同親朋好友被「誅九族」騙財。

2飛機緊貼場館頂部飛過 南非欖球賽表演引驚恐

南非開普敦一場橄欖球賽8月29日（周六）進行開賽前，兩架南非空聯航空（Airlink）客機在賽場上空進行超低空飛行表演，以極近距離從體育場頂部飛過，有關影片上傳至社交平台後引發網民驚恐回應，有外媒報道，此舉實際上是當地橄欖球賽前的一項傳統表演。

花園大廈重建 59年祥榮茶冰廳結業

位於牛頭角的房協觀塘花園大廈重建在即，邨內有59年歷史、曾是多齣影視作品取景地的祥榮茶冰廳，今日（31日）最後一日營業。即使已是下午3時多的非繁忙時段，餐廳內依然高朋滿座。

云云客人中，不乏與店舖有深厚連結的人。一頭銀髮的鄧女士小時候住在附近，偶爾會來這裏吃早餐，吃完再乘車上學。雖然她20多歲的時候便搬走，但一直以來也會間中回到這裏，緬懷一番。她坦言有些不捨，以後要緬懷兒時回憶，不能再來吃東西，唯有在附近走走。

健身室EFX24進駐核心區 老闆稱最快一年回本

本港零售復甦步伐緩慢，以往「爭崩頭」的核心區經常出現吉舖處處的境況，但「一雞死一雞鳴」，餐飲零售舖退場之際，卻造就24小時健身中心逆市大舉擴張的時機。本地連鎖健身中心EFX24創辦人及集團主席譚耀倫接受訪問時直言，現時舖租較2018年大跌逾半，過往根本「租唔起」的巨舖，如今商場業主反而主動向健身中心招手。

集團最新將版圖擴充至旺角及尖沙咀兩大核心區，承接前身為酒樓的巨舖及粵菜館舊址，合共面積逾3萬平方呎，令EFX24全港分店數目增至近30間，未來以50間為目標。面對傳統大型健身中心屢傳結業，他則直言死因在於「重人力」模式，並舉例指出只要控制人工成本，加上零硬銷，旗下分店曾最快於一年內回本！