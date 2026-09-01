男子疑藉詞要女童變回異性戀　涉多宗非禮　官不信事主證供裁罪脫

男子涉得知同居女友的11歲侄女是雙性戀者後，聲稱要教她性教育，令她變回異性戀，藉詞大肆非禮，包括要女童為他口交，和摸女童的胸及大腿等。男子否認6項非禮罪受審(DCCC 1111/2024)，案件今（1日）在區域法院裁決。



法官謝沈智慧決指，女童不是誠實可靠的證人，其證供自相矛盾，如就其中一次非禮事件，女童一時指被告將下體放入她的私處，一時又指在私處外。法官拒接納女童的證供，裁定被告所有罪名不成立。



被告CTL，46歲。他被控於2022年6至7月，6次非禮X。X於涉案時11歲。

被告CTL在區域法院被裁定所有非禮罪名不成立。(黃浩謙攝)

X向社工指多次被迫口交 證供只提一次

法官在裁決指，X不是誠實可靠的證人，其證供自相矛盾。如X一時指姑姐(即被告女友)比較惡，被告則經常責罵X，她從來都不喜歡被告，但她一時亦指很喜歡姑姐和被告，兩人都很關心她。此外，社工指X表示多次遭被告迫口交，但根據X的證供，只有一次口交的事件。

指被告會關CCTV一時又稱沒看到

法官續指，X最初指每次被非禮，被告都會關掉住所內的閉路電視。惟X後來指沒看見被告關掉閉路電視。就其中一次非禮事件，X一時指被告將下體放入她的私處內，一時又指在私處外，或記不起被告下體所放位置。

X想繼續住在被告單位

就最後一次非禮事件，X稱很開心很快可以離開被告住所，不用再見被告。惟案中不爭議，X母要求X返回原本的住所，X不同意，表示希望繼續居於被告單位。母親威脅要斷絕關係，X才同意返回原本的住所。法官拒接納X的證供，遂裁定被告所有控罪不成立。

X指被告稱要教授性知識非禮

控方案情指，X涉案時到被告和姑姐的單位居住。首次性侵於2022年6月發生，被告稱要向X教授性知識，又指X是雙性戀屬嚴重問題，要協助X變回異性戀。被告從後拉下X的內褲，用手指碰觸她的私處逾5分鐘。其後，被告摸X的胸，至X表示要上廁所，被告才停手。被告又在單位內，要X替他口交。

X稱遭推在床上非禮

同年7月，被告和X到X母租下的單位清潔。期間，被告把X推倒在床上，要X吻他的咀，X最終屈服。被告之後脫下褲子，並掀起X的裙，拉下她的内褲，以自己的下體摩擦X的私處。此外，被告亦摸X的胸。

在學校附近停車摸大腿

控方案情續指，被告曾開車載X到學校，並接X的表弟妹放學。被告把車停泊在學校附近時，曾摸X的大腿和胸。最後一次性侵時，X正收拾行李，被告吻她的咀約1分鐘。