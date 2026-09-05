有中學小食部魚蛋碗疑混螺絲母　食環署：處理食物流程未見違規

天水圍有中學小食部熟食品疑混入五金零件。有學生向《香港01》投訴，指於本周三（2日）在學校小食部購買咖哩魚蛋，進食時發現碗內藏着一枚螺絲母。投訴人指，小食部職員當時只更換食物，並沒有檢查機器、查找零件來源。而該名職員只直接將新的魚蛋放在原先碗內，並沒有取出零件。



校方回覆指，正了解並調查相關情況。食環署回覆查詢表示，已接獲兩宗投訴，並派員到涉事學校小食部調查，檢視食物處理流程和衞生，其間沒有發現不合規情況。署方指，已聯絡投訴人提供事發詳情，如案件有足夠證據，會提出檢控。



有位於天水圍的中華基督教青年會中學的學生向《香港01》反映，今日在學校小食部買的咖哩魚蛋中，藏着一枚五金零件。（投訴人提供）

中華基督教青年會中學。（資料圖片／陳惠嫻攝）

天水圍中華基督教青年會中學有學生向《香港01》投訴，指於本周三（2日）在小食部買咖哩魚蛋，發現醬汁裏泡住一枚螺絲母。該學生向小食部反映，職員只更換食物，並沒有檢查機器、查找螺母來源。該名職員更直接將新的魚蛋放在原本的碗內，並沒有取出螺絲母。有學生補充，小食部供應商本學年轉為「嘩嘩食堂」接收，食品價格貴了約三成，豈料開學第二天便出現食安問題。

《香港01》向「嘩嘩食堂」查詢，暫未獲回覆。學校回覆指，正了解並調查相關情況，暫時未有具體細節提供，但會嚴格跟進，並持續與供應商保持溝通，要求其審慎處理食物，確保安全無虞。

食環署：已提醒負責人時刻注意食物安全

食環署表示，於昨日（3日）接獲兩宗相關投訴，已聯絡投訴人提供事發詳情，以便跟進調查及取證，如案件有足夠證據，會提出檢控。另外，食環署已即時派員到涉事學校小食部調查，檢視食物處理流程和衞生，其間沒有發現不合規情況。署方亦已提醒負責人須時刻注意食物安全和環境衞生。