今日新聞8分鐘｜黃之鋒認勾結外國勢力｜Ocamp紅Bra女遭男抱

牛池灣扎山道幼稚園兩校巴相撞 14人輕傷包括8學生

今日（2日）下午1時26分，牛池灣扎山道381號發生交通意外。警方接報上址學校有2部校巴相撞，其中一名男司機、8名學童、1名保姆及3名職員均告受傷，由救護員逐一檢查，其後分別被送到聯合醫院及廣華醫院作進一步治理。

荃灣7歲男童開學日衝馬路 遭私家車撞倒、手機飛脫

昨日（9月1日）正值開學日，家長時刻留意學童返學放學情況。Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段影片，長約25秒，可見現場是荃灣西樓角路近荃灣政府合署，相信是「車Cam」拍到車禍一刻，一輛私家車沿西樓角路往時貿中心方向行駛，突然有一名男童衝出馬路，私家車收掣不及，左邊車尾掃到對方，男童捱撞倒地，手機飛脫，男童隨即起身，一名懷疑外傭的女子立即走近安慰，同時上前撿起手機。

路邊尚有一名成年女子和另一名男童，4人事後站在一起，該名成年女子檢查男童傷勢，該輛私家車一直停在路中。影片結束前，相信是司機下車了解情況。

紅bra女生Ocamp遭赤膊男公主抱 城大調查或處分

大學迎新營（O camp）近年是非不斷，屢被批評遊戲意淫、口號不雅。隨著新學年展開，社交平台流傳一段被懷疑屬香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱」。城大方面表示關注事件，已就事件展開調查。

黃之鋒認勾結外國勢力 求情稱不及黎智英案嚴重

正就47人顛覆國家政權案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指由2016年起與羅冠聰透過「國際戰線」，要求外國制裁中央與香港，黃之鋒去年在獄中被捕，被控1項串謀勾結外國勢力罪（HCCC 181/2026）。

黃之鋒今早(2日)在高等法院承認控罪。 庭上透露，黃原定明年1月可獲釋，其代表律師求情時指黃案不及黎智英案嚴重，希望能判囚約4.5年。黃亦有撰寫求情信，稱在獄中有反思，仍保持樂觀，相信有天會獲釋，以照顧父母。

海關機場截報稱園林柱 包裹藏260萬K仔、拘兩中二生

香港海關破獲一宗郵遞販毒案，檢獲市值約260萬港元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），毒品被藏於比利時抵港的「園林柱」郵包內，寄往葵涌一個公共屋邨單位。園林柱是用於戶外景觀、公園或庭院的裝飾、支撐或功能性柱狀設施。

海關進行監控遞送，於牛頭角拘捕兩名年僅13及14歲的升中二男學生。兩名少年已被暫控「販運危險藥物」罪，案件將於明日（2日）在九龍城裁判法院提堂。據悉，兩人有收取報酬犯案。

港姐施宇琪疑聘深圳化妝師 入境處：無薪亦違法

「2026年香港小姐競選」在8月30日舉行決賽，《香港01》發現去年港姐亞軍施宇琪到場頒獎，疑聘用深圳化妝師。涉事的深圳公司「依萌造型」在小紅書發帖文稱，在競選現場為施宇琪化妝，是「沉浸式在後台打工」，並貼出為施宇琪化妝及TVB藝人盛裝出席的影片。

記者佯裝客戶聯絡「依萌造型」，查詢在港化妝要否辦理工作簽證，他們回覆是「最好有」，若不辦理有風險，需要客戶協助帶行李箱過關。TVB回應指，涉事化妝師為施宇琪多年好友，當日義務協助化妝，不涉金錢交易。

入境處回覆稱，所有旅客未獲批准，無論受薪或非受薪，均不得在港從事任何僱傭工作，最高刑罰為罰款五萬元及入獄兩年。

記者實測內地賣格鬥犬運港 商家教唆虛報唐狗領狗證

打鼓嶺寵物酒店及犬隻訓練中心女負責人遭懷疑為格鬥混種犬隻襲擊身亡，狗隻來源及安全隱患引發關注。《香港01》在內地社交平台發現，不少深圳、廣州的賣狗商家，聲稱能提供數百狗隻在實體店或線上視頻挑選，不僅售價遠低於香港，更標榜免隔離直達到港、設有售後保障。記者以買家身份查詢，有商家明知比特犬、阿根廷杜告犬等格鬥犬種在本港受禁，仍提供預訂及走私到港服務。商家甚至多次教唆記者以「填報唐狗」、「報稱是撿來的」或「假報混種」等手段欺瞞執法部門規避審查，並申領牌照。

洛杉磯黑熊將泳池當會所嬉戲 屋主：歡迎隨時來玩

美國洛杉磯一對情侶家的泳池，近來成為當地黑熊的「私家會所」。哥頓（Brian Gordon）與伴侶馬天尼斯（Ricardo Martinez）居住的大屋位處南加州的蒙羅維亞（Monrovia），鄰近洛杉磯國家森林，附近住了1600隻熊。據英媒報道，黑熊們每週都會上門好幾次，有時來泳池浸水，有時來午睡，甚至有熊媽媽帶小熊來玩。豁達的哥頓表示：「只要我們不傷害它們，也不傷害到我們自己，它們就可以來這裏蹭樹、打盹，如果天氣熱的話還可以跳進水裏。」