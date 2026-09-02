無牌防癌針｜01獨家揭發後　衞生署搜獲50多支無註冊針劑一男被捕

《香港01》周一（8月31日）獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌的「防癌疫苗WT1」，並發現多個機構在內地社交網站宣傳來港打此類針劑。衞生署表示嚴肅跟進有醫療中心涉嫌訛稱本港有「一針防多癌疫苗」，並即日突擊巡查七個處所。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯和衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊醫生，周三（9月2日）晚上見記者，陳凌峯稱署方三日內搜查超過13個地方，搜獲50多支無註冊針劑，一名28歲男子被捕。



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【無牌防癌針・專頁】

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，署方三日內搜查超過13個地方，搜獲50多支未經註冊針劑，屬於第一部毒藥。搜獲的針劑是維他命保健品為主，未搜獲宣稱是防癌的WT1針劑，暫時未有已注射的市民有不良反應報告。

衞生署與警方聯合行動，警方拘捕一名28歲男子，是診所主管。陳凌峯無公開搜查處所名單，表示稍後會發放新聞稿交代，行動仍繼續，不排除有更多人被捕。他指所謂防癌針劑，每打一次索價五位數。

衞生署周一有搜查的「香港亞太醫療中心」，醫療總監及護士，五年前已被《香港01》及其他傳媒揭發過，走私無註冊的免疫細胞療法針劑來港，為多名藝人和市民注射，記者問及為何五年來無行動，以及是否有轉介醫委會等問題，陳凌峯着記者向醫委會查詢。

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《香港01》周一（8月31日）獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌針劑，並宣稱是「防癌疫苗」。推銷疫苗的註冊護士路婉儀，及出任中心醫療總監的註冊醫生楊斌，正是「01偵查」2021年揭發走私細胞療程報道中，涉事的醫護人員。

衞生署周一晚上發新聞稿，表示嚴肅跟進有醫療中心涉嫌訛稱本港有「一針防多癌疫苗」，今日再次突擊巡查，呼籲市民切勿使用未經註冊藥劑製品，誤導病人無註冊針劑具防癌作用，屬嚴重專業失德。個案可能涉及醫生的專業操守，衞生署已把個案轉介至香港醫務委員會跟進。就內地社交網發布不良醫療廣告，構成嚴重健康風險，衞生署已通報內地執法單位。

2021年至今年6月，有138宗涉及銷售、管有未經註冊藥劑製品而被定罪的個案，最高監禁10個月，最高罰款24.2萬元。

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