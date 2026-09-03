一丹獎2026年揭曉　4學者研究改變兒童教育獲2獎項　獎金共6000萬

國際慈善機構一丹獎基金會周三（9月2日）在港公佈「一丹獎」2026年得獎名單。當中「一丹教育研究獎」頒予美國明尼蘇達大學應用經濟學系董事講席教授 Paul W. Glewwe，表揚他透過研究政策與干預措施的成效，突破學習障礙，釋放弱勢社區兒童的潛能，為他們開創更健康繁榮的未來。



而「一丹教育發展獎」得獎者則由 Susan P. Walker 教授、Sally Grantham-McGregor教授及Susan M. Chang-Lopez一同獲得，表揚她們創立以實證為本的幼兒早期發展模式，改變資源匱乏、流離失所及原住民社群兒童的發展機會與人生軌跡。



每個獎項的得獎者將分別獲頒港幣3,000萬元獎金（約380萬美元），其中一半為現金獎，另一半為不受限制的項目資金，協助他們推動和擴大其工作規模。



明尼蘇達大學應用經濟學系董事講席教授 Paul W. Glewwe 獲頒 2026 年「一丹教育研究獎」。（一丹獎基金會圖片）

Paul W. Glewwe教授讓政策制定者了解貧窮、不平等及教育之間關聯

一丹獎基金會介紹，Paul W. Glewwe教授的研究揭示社會經濟、健康及營養等層面、學校環境外的因素如何影響兒童學習成果。他成功倡導跨學科研究方法，將兒童及家長的讀寫、算術和抽象推理等能力指標引入世界銀行的家庭調查，讓政策制定者更深入了解貧窮、不平等及教育之間的關聯，故獲頒「一丹教育研究獎」。

Glewwe教授率先運用隨機對照試驗（RCT）評估教育項目和政策的成效，協助各國政府及發展機構投放資源於實證有效的學習方案。

他是首批將社交情緒技能納入教育與發展經濟分析的經濟學家之一。他在超過15個發展中國家開展的創新研究，為全球的教育政策與實踐帶來深遠影響。

評審小組主席：研究啟發政策制定者、教師

一丹教育研究獎評審小組主席Elizabeth M. King強調得獎者工作的重要性，她說：「要改變教育體系與學習成果，必須結合一絲不苟的科學精神與改善人類生活的堅定承諾。」她指近40年來，Glewwe教授的工作體現了這種精神，為政策制定者提供實證依據，讓他們能夠明智投入；為教師提供工具，讓他們能夠有效教學，也讓數百萬弱勢兒童擁有學習與成長的機會，掙脫世代貧困的循環。

（左起） Susan P. Walker教授、Sally Grantham-McGregor教授及Susan M. Chang-Lopez共同獲頒2026年「一丹教育發展獎」。(一丹獎基金會圖片)

3位女學者開發方案提升照顧者啟發0至4歲幼兒學習能力

基金會表示，西印度群島大學加勒比健康研究所營養學榮休教授Susan P. Walker、倫敦大學學院兒童健康與營養學榮休教授Sally Grantham-McGregor及西印度群島大學加勒比健康研究所高級講師Susan M. Chang-Lopez，憑其研發以實證為本的幼兒早期發展項目「Reach Up」，而獲頒2026年「一丹教育發展獎」。

基金會介紹，三位得獎者的事業始於健康與營養研究，其後於研究中發現早期啟蒙和優質互動對兒童發展及人生成就具關鍵作用。基於這些發現，她們開發切實可行的方案，提升照顧者啟發0至4歲幼兒學習的能力。Reach Up以兒童日常生活為根基，設計低成本及符合當地文化的日常活動，協助照顧者增強知識、技巧和信心，以對話、回應及遊戲方式促進兒童認知發展。

該計劃通過現有的醫療衛生、社會保障、教育及人道主義系統，在加勒比海、拉丁美洲、亞洲、非洲和中東逾21個國家推行。Reach Up的課程和教材均免費公開，同時團隊持續評估和調整計劃，以提升成效。

評審小組主席：Reach Up項目在全球帶來深遠影響

一丹教育發展獎評審小組主席Dorothy K. Gordon讚揚得獎者對幼兒教育的貢獻，「Reach Up項目為兒童創造了更公平的學習、教育與人生起點。得獎團隊展示了如何結合實證研究、夥伴合作及本地主導，實現持久變革。她們開創性的跨學科研究兼具嚴謹與深度，並配以精心設計的實踐工具，在全球帶來深遠影響。」

一丹獎基金會9月2日在港舉行一丹獎得獎名單發佈會。(一丹獎基金會圖片)

一丹獎今年頒發十周年，由經濟合作及發展組織（OECD）教育與技能總監 Andreas Schleicher 擔任主席的獨立評審委員會。基金會表示，自2017年起，已向25位得獎者頒發合共港幣6億元（約7,700萬美元），支持他們在近 60 個國家和地區的項目。

得獎者將參與今年12月3日至5日在香港舉辦的一丹獎峰會，展開為期三天的深度交流。2峰會將延續去年就教育處於轉折時刻的討論，聚焦當下教育的深刻轉變：教育不僅是一個場所，更是在人工智能時代推動生態系統蓬勃發展的核心動力，促進人際連結、激發創造力和培養深度學習的能力。頒獎典禮將於峰會最後一天舉行。

一丹獎是全球教育領域的最大單項獎，表彰以研究與發展工作改變人們生活與社會面貌的創新者。每個獎項包括一枚純金獎牌，以及總額3,000萬港元的獎金。