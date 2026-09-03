瑪麗醫院新大樓壞𨋢｜報道指𨋢槽歪斜所致　建築署拒透露工程細節

去年年底始分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，建築署上月中曾披露，新大樓28部升降機中，除4部情況尚可接受而可於稍後時間進行輕微執修，其後24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。根據《香港經濟日報》報道指，事件或涉升降機槽歪斜，導致無法妥善安裝，要更換升降機款。



建築署今（3日）回覆查詢時，無回應是否有𨋢槽歪斜的問題，僅指由於執修工作及有關的測試仍在進行中，為免影響日後政府處理相關索償事宜之程序，現階段不宜披露工程細節。



瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

建築署回覆表示，考慮到該項目於2024年12月整體上主要部份的工程已大致完成，便於2025年初發出完工證明書，開始進入測試、驗收和執漏階段。隨後，部份非臨床服務的設施，例如餐廳、便利店及化驗室等亦已開放使用。在這期間，承建商仍然有責任在保養責任期間完成餘下工程，包括為大樓進行室內裝修和綠化工程、為外牆進行防漏測試，以及為不同系統進行測試和調較等，例如為冷氣及通風系統進行溫度、風量及噪音測試。

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部分升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

僅4部升降機情況尚可接受 建築署認需要盡快跟進

至於大樓的升降機，機電工程署在檢視升降機分判商的測試報告、現場巡查及檢測後，確認大樓升降機的安全裝置可發揮功能，升降機能安全運作，遂於2025年7月前就大樓內的28部升降機發出准用證。署方指，除現時配合非臨床服務設施的4部升降機情況尚可接受而可於稍後時間進行輕微執修，其餘新安裝升降機於保養責任期內皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題，「值得我們注意及需要盡快跟進」。

建築署：執修工程不會影響升降機承載量減少 料今年第四季完成

建築署表示，會聯同機電工程署會繼續嚴格督促及責成承建商及工程分判商完成餘下工程，並密切監察施工質素和進度，以及進行嚴緊的測試和驗收程序。經建築署詳細檢視，確認執修工程不會導致升降機設計承載量減少。按現時進度，預算於本年第四季內完成有關工作。

去年年底始分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，機電署紀錄顯示，去年7月至今年6月，大樓共發生7宗需呈報的升降機機件故障，其中6宗導致有人受困，有4宗乘客不適。