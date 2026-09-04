今日新聞8分鐘｜癌末母病榻見證愛女出嫁｜躁男飛踢單車推撞老翁

大埔林村河現魔鬼魚群 釣客舢舨捕獲滿載而歸

網上今日（3日）流傳多段影片，指大埔林村河近城門河口及沿岸水域，出現大批俗稱「魔鬼魚」的魟魚在水中暢游，吸引不少途人停步圍觀及拍照。

不少網民紛紛留言表達關注，有人笑言該處已變成「旅遊景點」，亦有許多熱心網民擔心魚群安全，留言呼籲「請保護生命，不要捕獲」、「快啲游返出去大海呀，嗰啲阿伯喺度釣你呀」。網民的擔憂隨即變成現實，有現場直擊的網民透露「頭先見啲阿伯攞晒網同魚桿去捉佢哋」。

荃灣單車徑跑步男踢單車 推撞老翁狂奔

今日（3日）網上流傳一段影片，可見在荃灣海濱長廊（麗城花園段）單車徑，有一名老翁與一對跑步男女，疑因路權發生爭執口角，中年灰衫男更情緒激動，更起飛腳踢跌老翁的單車。眼見單車被踢跌老翁亦不甘示弱，上前伸手抓住灰衫男衣領，及後兩人互相拉扯，中年男向女伴高呼「打999！」、老翁則指「你踢我單車呀，打999！」經一輪推撞後，最終中年男轉身狂奔，老翁曾一度尾隨追前數步並繼續大聲指罵，最終停下腳步看著對方跑遠，影片就此結束。

將軍澳醫院病房變證婚場地 癌末病人病榻見證愛女出嫁

將軍澳醫院病房變身證婚場地。醫管局九龍東醫院聯網今日（3日）在社交平台發文，指一名晚期癌症女病人婉芳早前在院方安排下，在病房見證愛女Cathy結婚。Cathy表示，考慮到母親現時不便於行，決定將婚禮搬到醫院舉行，一圓媽媽的心願。婉芳捉着女婿的手，叮囑他要好好照顧女兒，並說：「你要對她好好，她是我的掌上明珠。」能見證女兒出嫁，她感動落淚，並說已再無遺憾。

港鐵何文田站兩男爭位 男子遭鎖頸：透唔到氣呀

今日（4日）網上社交平台流傳一段影片，可見港鐵列車駛至何文田站時，兩名黑衫男子在車廂內爭執扭鬥，其中一名中年男子報稱被拳打，以手箍住對方頸項；被鎖頸男子大叫「透唔到氣」。在場有乘客充當「和事佬」勸交，最終成功分隔二人。

瑪麗醫院壞24部𨋢 工程師涉不當發安全證書罪成

去年11月起始分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，部份人曾受困。據報事件或涉升降機槽歪斜，導致無法妥善安裝，要更換升降機款。建築署無回應是否知悉升降機槽歪斜，強調執修工作及測試仍在進行中，又提及去年7月前已向新大樓28部升降機發出准用證。

根據法例，升降機完成安裝後，須由註冊升降機工程師徹底檢驗及簽發安全證書，方可向機電署申請准用證。機電署最新回覆指，涉事註冊工程師涉提交虛假或具誤導性文件被定罪，正等候法庭判刑。有立法會議員形容事件嚴重，惟各部門仍未交代事故成因，促請當局盡快解釋批出准用證時是否僅基於文件審核、政府人員在發出准用證前後曾否到現場監工、以及發現升降機異常後有否即時跟進等。

《香港01》十周年慶祝酒會 政商名人雲集社會賢達齊到賀

《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，昨日（3日）於香港會展舉行10周年慶典，逾千人出席，當晚再舉行答謝晚宴，雲集各界名人。《香港01》創辦人于品海致辭表示，線上世界會成為行業轉變的主要動力，香港媒體不只要參與，更要引領，而《香港01》是香港唯一成功引領這場變革的香港媒體。他提及，兩年前，《香港01》已經開始探索AI，以優化產品、強化傳播效能。他亦以媒體行業自身經歷，解釋為何媒體要由被動改變，轉為主動改革。

尼泊爾泥石流大量魚類沖入印度-印民眾疑吃後不適-邦政府發警告

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日發生巨型泥石流，造成大量傷亡，據印度傳媒報道，事發時洪水把尼泊爾不少魚類順著河流沖向印度比哈爾邦（Bihar），邦政府指，接獲報告指部份民眾在進食後不適，呼籲民眾別吃或出售這些從洪水中捕獲的不明魚類。