今日新聞8分鐘｜九巴外勤車撞2單車漢｜江西女赴港追星遭刪低保

藍田爆水管 黃泥水湧樓梯斜路

藍田啟田商場外爆水管。事發在今日（6日）傍晚約6時20分，警員到場發現爆水管位置處於行人路，立即疏導附近車輛。水務署表示，署方接獲報告指藍田啟田道近啟田商場有鹹水供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。

侍應向露宿婆婆潑水拉衣服 襲擊罪成判感化

侍應疑不想一名居住他住區域的露宿婆婆在其所住區域出現，涉向他潑水及拉衣服拖行，早前承認兩項普通襲擊罪（KCCC2082/2026），案情指他擔心社區衞生受影響而犯案，案件今(7日)在九龍城法院判刑。

署理主任裁判官鄭念慈指，被告因不喜歡事主在其住處附近出現，用了超越合理的方式對待事主，幸而未造成重大傷害，考慮到被告有展示悔意，接納報告建議，判他感化12個月。

灣仔私家車壞車阻路 交通警代駕褪車解圍

今早（7日）灣仔有壞車阻塞交通。社交平台流傳一段從巴士上拍攝的影片，顯示一輛白色富豪汽車（Volvo）因故障，停在皇后大道東灣仔帝盛酒店對開路中央，並亮起死火燈。受事件影響，現場交通受阻，其他車輛需慢駛繞路，校巴等大型車輛僅能勉強通過。片主所乘搭的巴士因空間不足被迫滯留路中，引發車內乘客不滿，一度鼓譟並質疑：「巴士都過到咩過唔到啫，咁多位，行貼少少咋嘛。」有人指涉事私家車「溜後實得，鬆手掣咋嘛。」

西貢九巴外勤車越線撼低兩單車 司機遭停職

西貢今日（6日）早上約9時半發生驚險車禍，一輛私家車沿大網仔路、往北潭涌方向行駛。途至近早禾山莊附近時，突然越線撞到兩名外籍單車漢。現場圖片可見，兩名傷者均身穿單車服，其中一人倒臥路中，有人從旁施援；另一人則坐於路邊待援；涉事私家車則有九巴標誌。

九巴回覆《香港01》時證實，九巴一輛外勤車輛沿大網仔路往北潭涌方向行駛時，與兩輛單車發生事故。九巴已即時暫停該名駕駛員的駕駛職務，並派員慰問受傷的騎單車人士；會配合警方調查。

江西女赴港睇演唱會 全家月領二千援助金遭取消

近日江西一位網民發文稱，表妹為一名家境貧困的中專學生，靠政府低保補貼生活。她為追星打工儲錢到香港看演唱會，出發前扶貧幹部及家人已多次警告「去了就冇低保」，但她仍堅持前往，返程後全家低保資格被取消，父母哭訴「天塌了」。目前事件尚未獲官方證實，相關帖文已被刪除。

瑪麗醫院壞𨋢怎執修 盧寵茂不評論技術細節

去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」至今仍有多部升降機被圍封，28部升降機有24部運作不暢順或不穩定。早前更有報道指升降機井道歪斜，由長方型變為近菱形，發展局早前回應表示過去數月一直全面檢查「井道狀況」，未有確認或否認是否歪斜。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）被問到是否𨋢糟歪斜、有何方法執修等，他表示醫務衞生部門作為大樓的使用者，不適合評論「技術細節」。他表示對新大樓尚未啟用感到「有啲失望」，期待可盡早投入服務。醫管局行政總裁李夏茵亦表示「着實好失望」，形容工程跟局方期待有落差，強調對瑪麗醫院現時整體服務沒有受影響，但仍在評估中長期影響。

尼泊爾泥石流6旬婦奇蹟獲救 子女險已辦葬禮

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生嚴重泥石流，尼泊爾一側逾1300人死亡，超過4800人失蹤，傷亡慘重。尼泊爾災區9月5日傳來好消息，在洪災發生10天後，一名64歲尼泊爾婦女什雷斯塔（Chandika Shrestha）被尋獲。美媒引述一名當地官員表示，婦人的家人此前一直以為她已經遇難，甚至已開始準備為她舉行葬禮。

Chiikawa拉麵店結業 深圳旅客最後光顧求打卡

日本人氣漫畫角色CHIIKAWA「ちいかわ」的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店於旺角朗豪坊開業一年後，今（6日）最後一日營業。拉麵店食評普通，不過傳出結業消息後，有網上圖片顯示店外一度大排長龍，未知是否趕在結業前光顧。記者今天下午到場未見人龍，顧客等候片刻便可入內，當中不少人稱是第一次前來。少數人專程來光顧，包括一名深圳遊客。他對食物質素早有心理準備，打算花費數百元用餐，對結業感到可惜。