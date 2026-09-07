消息指港珠澳大橋無感通關12月擴至私家車　自動識別司機乘客

行政長官李家超將於下周三（9月16日）發表本年度施政報告，有消息指屆時將公布在港珠澳大橋香港口岸實施「智通行」。據報道，入境處將於今年12月在港珠澳大橋香港口岸，推出「智通行」先導計劃，屆時合資格跨境私家車司機以及乘客，毋須下車，亦毋須出示證件，即可「無感通關」。



消息指，入境處將於今年12月在港珠澳大橋香港口岸，推出「智通行」先導計劃，合資格跨境私家車司機以及乘客毋須下車，亦毋須出示證件，即可「無感通關」。（資料圖片）

入境處今年6月在港珠澳大橋香港口岸推出全港首個「無感e-道」試點，設兩條專用通道，已登記的合資格香港永久居民可透過容貌識別及人工智能影像分析技術，毋須停步即可完成出境手續，全程只需5秒，其間毋須出示身份證或e-道二維碼。

《大公報》引述消息指，下周三公布的施政報告，將進一步提出在私家車司機與乘客無感通關。據報道，入境處將於今年12月，在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，在「無感e-道」的基礎上，利用AI配合容貌識別科技，自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客。

系統透過多鏡頭實時追蹤車內人員容貌特徵，配合高速搜尋AI演算法，為車內所有人進行身份驗證。屆時車內全員毋須下車或出示證件，安坐車內即可完成過關手續。計劃首階段服務對象為合資格香港永久居民。