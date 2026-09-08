1991深水埗劫殺案　專家指T恤血跡與被告脗合率達412兆分之一

內地男疑曾參與1991年深水埗北河街鐘錶行劫殺案，被控以謀殺及企圖搶劫罪(HCCC1/2025)，惟他拘留期間患癌且癌細胞上腦，早前被裁定不適合答辯。但控方繼續舉證，以讓陪審團決定被告是否曾作控罪所指行為。案件今（8日）在高等法院續審，控方傳召法證專家作供。



法證專家指，他曾用警方檢取的T恤上的血跡，與被告的DNA作比對，發現兩者的脗合機率為412兆分之一，意即很大可能來自被告，且來自另一人的機會「非常非常低」。辯方稱不爭議血跡來自被告，但不能確定血跡從何而來。



被告文稳业，61歲。他被控於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下信發公司內與其他身份不詳的人，謀殺男子鄭啟霖，和企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰和蔡杏俏。

鑑證科警署警長陳毓曄稱，鐘錶行飾櫃留下其中一個掌紋屬被告的右手掌紋。(朱棨新攝)

證供指警方在棄車找到的沾血T恤，血很大機會來自被告文稳业(文穩業)。(資料圖片)

棄車上檢到一件T恤

控方案情指，警方於劫案後在通州街和界限街交界，發現一輛被棄置的車輛，在車輛後座檢取一件T恤，T恤上有兩處血跡。控方指，劫案的匪徒坐該車逃離現場。

血跡脗合機率達412兆分之一

法證專家衛永剛作供，控方讀出其書面口供。口供指，衛對比T恤上的兩處血跡，發現該些血跡的DNA與被告的DNA脗合，認為T恤上的血跡可能來自被告。衛庭上補充，樣本脗合機率為412兆分之一，即來自另一人的機會「非常非常低」。

辯方爭議無法講述血跡怎樣留在物件

辯方盤問時表示，不爭議該些血跡來自被告，但亦指相關對比有限制，包括不能講述血跡何時和怎樣留在物件，衞同意。辯方亦指，對比不能講述被告是否曾穿上該件T恤，衛庭上亦同意。辯方又指，其中一處血跡位於T恤左前位置，指大量血液才導致該位置的血跡，衛稱是。辯方隨即指被告應是嚴重受傷，衛稱不能評論。

錶行飾櫃有被告指紋及掌紋

鑑證科警署警長陳毓曄供稱，經對比後，證實涉案鐘錶行飾櫃留下的指紋和掌紋，其中一個掌紋屬被告的右手掌紋。陳在辯方盤問指同意，不知道掌紋何時留下。

被告不能向律師作指示已被裁定不適合答辯

辯方指被告患肺腺癌第四期，癌細胞擴散至腦部。他接受手術和治療後，情況仍惡化，現不了解法律程序，也不能向律師作出提示。陪審團上周前已裁定被告不適合答辯。