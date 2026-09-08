今日新聞8分鐘｜平治發飆撞3車 警扑車窗｜港鐵尖沙咀站集體逃票

石塘咀街市改衫舖女顧客疑不滿 趁女店東如廁扯甩整部衣車

西區發生離奇糾紛事件。據了解，一名女子於上周六（9月5日），將一條穿窿的牛仔褲拿到石塘咀街市一間車衣店內修補；有人翌日（周日/6日）取貨時懷疑不滿，雙方未能達成退款等共識，有人對女店東作出指罵。惟當女店東如廁時，有人懷疑心有不甘，突然扯甩店內一部衣車，致其電線亦甩脫，女店東事後報警。

葵涌華姐冰室外賣現老鼠｜食環署：部份地方衞生欠佳 已提出檢控

葵涌「華姐冰室」沙嗲牛肉米粉外賣加料附送活生生老鼠BB，令全城譁然。早前事主沈小姐向《香港01》直言「超驚」，質疑食肆廚房「神乎其技」沒發現異樣。華姐冰室」老闆Mike接受傳媒訪問時，形容事件誇張，「可能性唔係好大，仲係活生生，好難。」他又直言店舖開了一年多，從未發生過同類型事件，亦未敢揣測是否被人整蠱。冰室職員吳小姐就稱，事發後食環署人員到餐廳跟進，逗留約一個多小時，期間分別查了水吧、雪櫃以及外賣打包區。

食環署回覆《香港01》查詢時表示，今日接獲投訴後馬上派員涉事處所巡查，期間發現涉事餐廳部分地方衞生情況欠佳，遂向有關食肆經營者提出檢控，並要求負責人即時作出改善。署方續指，現正從食物製作、包裝、存放及交付等環節作出調查，又強調，現階段不宜單憑網上片段或食物中發現懷疑幼鼠情況，便對幼鼠在何時及經何途徑進入食物作出判斷。另外，由於投訴人未同意錄取口供，暫時會按現有客觀證據繼續跟進。

油麻地私家車連撞多車逃去 警狂扑車窗無果 一警員手受傷

油麻地發生私家車逃走事件，連撞多車，有警員受傷。今日（7日）下午約4時49分，警員在彌敦道與咸美頓街交界，截查一輛可疑私家車期間，該車連撞多輛私家車及的士後逃去。事件中，一名警員手部受傷，由救護車送往廣華醫院治理。

網上流傳影片可見，為數近10名機動部隊警員，在馬路中截停涉案黑色私家車，期間涉事私家車突然駛前，多名警員見狀即動用仲縮警棍，狂扑車窗嘗試截停，惟私家車置之不理，最終突圍而出揚長逃去，警員慌忙閃避，目擊者高呼：「黐線㗎！」

港鐵尖沙咀站集體逃票 拍卡一次最多7人行 警接報36人試圖衝閘

近日網上流傳片段，顯示港鐵尖沙咀站有至少19人集體「衝閘」逃票，一名疑為導遊的女子，拍一次卡隨即有多人「掹衫尾」出閘離開，最多一次涉及7人。事件引起網民譁然，批評為何沒有職員阻止。

港鐵回覆指，事件發生於上月23日晚上約11時許，有乘客於尖沙咀站未有繳付正確車資出閘，港鐵已就事件報警。警方稱，9月5日上午10時39分接獲港鐵職員報案，指事發於8月23日，車站閘口位置，有36人試圖跟着一名男子出閘，案件列雜項跟進。

瑪麗醫院壞𨋢｜甯漢豪：涉𨋢槽外牆尺寸有偏差 已掌握問題解決

去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」至今仍有多部升降機被圍封，有報道指涉及升降機井道歪斜，由長方型變為近菱形。

發展局局長甯漢豪今日首度回應，稱事件涉及𨋢槽結構部份地方，例如外牆尺寸有偏差，形容「中間嘅虛位可能唔夠，𨋢行得冇咁暢順」。她指，目前瑪麗醫院升降機問題已在「掌握之中」，稱最重要有解決方法，當局正陸續解決工程上欠妥的地方。她強調，局方必要求負責的承建商和分判商支付解決措施的費用，不會令支出的公帑有所增加，亦會保留按合約，就施工欠妥的地方，工務部門保留權利索償的權利。

Cybercab｜Tesla無人駕駛的士美國德州正式亮相 移除軚盤與踏板

特斯拉（Tesla）備受期待的兩人座無人駕駛的士Cybercab正式亮相，沒有軚盤或油門踏板，只有螢幕，採用上掀式蝶翼車門，並且在德州奧斯汀（Austin）的「有限地區」提供服務，刺激特斯拉與SpaceX股價「雙漲」，SpaceX市值更重返2萬億美元（約15.7萬億港元）大關。

美男受困79米峭壁單手報警求救 第一句竟問「會上新聞嗎」

美國近日發生一宗驚悚受困事件，一名男子在徒手攀登峭壁時高估自身能力，不幸卡在79米高的岩壁上進退兩難。他單手抓著岩壁、另一隻手滑手機打電話求救，還特別請搜救人員不要通報媒體，直言「怕被爸爸罵」。救援團隊出動無人機鎖定位置後，花費42分鐘便將他安全救下。

廈門滅蟲公司用劇毒｢敵敵畏｣為餐廳消毒 員工坦言打死不吃

近日，福建廈門市一家連鎖消毒滅蟲公司被爆出長期使用劇毒農藥「敵敵畏」進行消毒滅蟲，該公司曾為綠茶、先啟半步顛、鳳緣家港式茶點、魚旨壽司等數十家餐飲企業提供服務。

8月24日，廈門市發布情況通報，對該企業消殺用品抽樣取證，查扣企業剩餘庫存藥品，目前該企業在湖裏區的經營場所已關閉。內媒《新京報》記者實探發現，公司原址已人去樓空。