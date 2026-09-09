天宮課堂直播｜港產太空人黎家盈天宮空間站與港澳生「天地對話」

【黎家盈／太空人／宇航員／神舟二十三號／中秋節／天地對話】首位港產太空人黎家盈今年5月24日乘坐神舟二十三號載人飛船升空，目前已在「天宮空間站」（中國空間站）駐留逾100日。今日（9日）黎家盈聯同亦正在「天宮空間站」執行載人航天任務的神舟二十三號乘組指令長朱楊柱及航天員張志遠及與港澳學生「天地對話」。三人親自擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動，並進行天地互動對話，《香港01》直播。



黎家盈母校荃灣公立何傳耀紀念中學的學生，將與黎家盈進行「天地對話」。（資料圖片）

【10:25】特首李家超致辭稱，感謝航天載人辦公室的支持共同努力，讓港澳學生向航天員學習，感受航天員的凌宏壯志。他指，空間站正以每秒7.7公里環繞地球，其中黎家盈是香港首位載荷專家。黎家盈的故事告訴人們，航天夢從不是遙不可及，只要勇於追夢，奮發圖强，香港人也有可能翺翔星空，為中國航天事業貢獻。今日黎家盈將為大家介紹由科技大學研發的天韻相機，相機可監視溫室氣體。除此之外，香港科研團隊也在今次火星探測任務提供儀器和技術。

李家超表示，同學今日可透過天宮課堂近距離學習，將來也有可能一飛衝天，追逐夢想。政府將開展航天科普教育和宣傳活動，期待年輕一代勇於追逐夢想。香港女兒黎家盈在太空傲翔，當我們抬頭賞月，她與我們千里共嬋娟。

【10:20】黎家盈的大學博士導師、港大計算機科學系高級講師周錦佩說，得知家盈奔向太空時，他無比激動和自豪。他形容黎是典型學生，亦曾做計算機取證研究，取證工作要求專注耐性、細心、專業判斷，是航天員必備素質， 她逐步磿練特質。

他指，家盈是研究團隊中較年輕， 但肩負重任， 包括帶隊到南非。他指，黎撰寫博士論文時未有人工智能，但靠團隊合作， 與隊友相處融合。她與太空團隊合作無間， 載荷專家有很多實驗，尤其做別人研究的實驗，須研究細節，家盈已駕輕就熟，其成功非一步登天， 在港大十年， 憑其冷靜及韌性脫穎而出。他指，航天任務建基複雜數據處理， 正是家盈的計算機科技。絕非紙上談兵，呼籲同學裝備好自己，「國家一定有你們的舞台」。

【10:08】班主任陳老師表示，家盈有中二、三時已經是很有神采和禮貌的女生，最吸引她是充滿好奇的大眼睛，眼神緊貼老師，她上課專注，熱情投入，參與交通安全隊、圖書管理員、師兄姐計劃，會主動幫身邊同學， 其同理心及責任閃閃發光。她預備公開試時， 具大壓力， 但沉得住氣、按部就班、私下大量做歷界試題，一兼顧學生會工作， 中學時是出色的時間管理大師。

校長劉瑞儀表示，希望在家盈的成長故師汲取正能量。她形容，家盈中二中三已經是很有神采和禮貌的女生，眼神緊貼老師，上課專注，交通安全隊，師兄師姐計劃，圖書館管理員，幫忙身邊同學，同理性責任感閃閃發光。她指，家盈預備公開試時，有壓力，沉得住氣，按部就班。

【10:00】

香港科技大學教授蘇慧說，將天韻相機送上太空，可以看到一個城市、看到整個地球，找到世界上排放溫室氣體的地方。每種氣體都有自己的光譜，相機可以分析光譜，分辨不同氣體。相機有100米分辨率，定位發電廠，找到那些地方正在排放溫室氣體，幫助政府制定減排政策。相機現在已經運行兩個多月，正在分析圖像，很快會公佈數據。

今日舉行「天宮課堂，港澳專場」太空授課活動，黎家盈與神舟二十三號乘組指令長朱楊柱、航天員張志遠先擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解專場，預計早上9時50分開始，直播約1小時30分鐘，教育局會安排各中小學師生當日於校內實時觀看直播。

港產太空人黎家盈在今年5月24日晚上升空。（央視截圖）

43歲的黎家盈1982年11月出生在香港，育有3名子女。圖為5月23日神舟二十三號載人飛行任務記者會。（香港01直播截圖）

黎家盈以「載荷專家」身份升空執行任務，她於120名報名參加國家第四批預備航天員計劃的港人中突圍而出。她擁有博士學歷，曾任警隊專責情報工作的秘密部門，專長在資訊科技及電腦範圍，亦是育有3名子女的母親。她近年被借調至保安局，自2023年起在北京接受航天訓練。

黎家盈曾在神舟二十三號倉內展示區旗。（直播截圖）

黎家盈展示太空食品。（影片截圖）

據知情人士透露，黎家盈曾在電訊公司工作，於2012年加入警務處。該知情人士續指，黎家盈並非正式考入警察學院（前身警察訓練學校）、「操過桂河橋」的警務人員，而是以專業人士身份加入警隊，駐守專責情報工作的秘密部門Technical Services Division（簡稱TSD），即「技術服務部」(又稱技術支援組)，當時的職級為督察（俗稱「兩粒花」），2024年入選香港載荷專家時任總督察，現時為警司。

黎家盈亦是育有三孩之母，據知她育有一對孖仔和一名女兒。黎家盈為香港大學畢業生，擁有博士學歷，她於2011年發表博士論文，研究點對點分享軟件BitTorrent（BT），探討網絡盜版運作，及建立模型追蹤初始播種者，協助執法部門打擊科網罪案。

知情人士形容，她在兼顧學業、事業及家庭都全部到位，「好多男士連尾燈都跟佢唔到」，警隊內部都祝願黎家盈今次執行升空任務同樣到位。

香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈（左）將與朱楊柱（中）及張志遠（右）一同升空。（政府新聞網圖片）