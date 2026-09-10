今日新聞8分鐘｜反光衣男擸鐵通猛扑｜七人車司機持大鉸剪喝罵

港鐵男乘客車廂內昏迷 送院後證不治

今日（10日）早上7時許，港鐵宣布，荃灣綫列車服務調整，因長沙灣站列車上有乘客需要緊急醫療協助，來往中環站及荃灣站的行車時間預計需要額外10至15分鐘。由於列車服務受阻，荃灣綫多個車站的月台擠滿候車乘客，荃灣站因月台人數過多，一度關閉。港鐵於早上8時宣布，事件已妥善處理，荃灣綫列車服務逐步回復正常。

該名60多歲男乘客由救護車送往明愛醫院搶救，於早上8時47分不治。

啟德簡約公屋1歲女嬰昏迷 送院搶救不治

啟德有嬰兒猝逝。今日（10日）凌晨5時半，警方接獲一名女子報案，指其一歲大女兒在啟德世運道20號簡約公屋第6座單位內昏迷。救護員接報到場時女嬰沒有呼吸和脈搏，由救護車將她送往廣華醫院搶救，惜至早上6時51分不治，警方正調查事件。

銅鑼灣七人車切線險撞被砵 司機持大鉸剪喝罵

網上流傳一段車CAM，兩名司機因為切線問題爭執，其中一方更持鉸剪指嚇。片段顯示為昨日（9日）下午5時46分，片主駕駛車輛由銅鑼灣邊寧頓街轉入怡和街，其間右邊一輛豐田七人車突然切線駛入，險釀碰撞。片主響號示警兼爆粗大罵「乜X嘢呀你！」、「X你老母XX！」身穿裇衫西褲的中年七人車司機亦怒氣沖沖，手持大鉸剪落車指向片主。

片主質問：「你嚇鬼呀？」中年漢反嗆：「我剪你呀，再X吖！剪唔X剪你，我最X多坐監！」雙方爆發激烈粗口罵戰。片主揚言：「我有Cam㗎！」最終中年漢一邊罵一邊返回七人車。

油塘泊車爭執變武鬥 反光衣男擸鐵通猛扑另一人

今日（9日）網上瘋傳一段影片，一輛白色小巴及一輛田螺車停在油塘一馬路中間，兩名男子發生激烈口角，粗口橫飛。其中一名身穿黃色反光衣的男子，情緒激動走近對方稱：「X你老X，點X樣呀！」兩人推撞期間，反光衣男其後用鐵通，直接扑向對方頭部，發出清脆「咚」一聲。被扑頭男子受重擊後，隨即失平衡向前倒地，躺臥田螺車的右前輪位置，反光衣男隨即開門上車收起鐵通，再下車查看對方情況。有目擊者呼：「嘩！Oh shxt，佢拎嗰碌棍打X冧人喎！你老X擸棍喎！」

另一段影片可見，被拆頭男子由兩名軍裝警員合力攙扶走到路邊。帖主稱涉事田螺車霸佔小巴位，被小巴司機怒斥，之後有人懷疑不忿被鬧，持武傷人：「玩唔起，擸架撐MMA。」影片引起網民熱議，有人斥「隨時死人，好癲！」、「企圖謀殺！」、「咁遠都聽到咁大聲，佢都好重手喎！」警方經調查後，兩名涉案男子雙雙被捕，被扑頭的69歲男子清醒送院治理。

優才書院小學部前校長涉挪用公款後身亡 校方追討款項勝訴

直資「一條龍」學校、優才（楊殷有娣） 書院小學部前校長聶敏，涉挪用學校資金約1000萬元，學校校董會於2022年入稟(HCA 1045/2022)，向聶敏追討款項，而聶敏於2024年墮樓身亡。高等法院今(9日)在沒有聶敏的代表下，審理案件。法官判校方勝訴，並指聶敏向校方作虛假陳述，不當挪用款項，頒令聶敏需向校方支付約1392萬元。

名古屋暴雨馬路成噴泉 多地嚴重水浸

日本名古屋市9月8日（周二）遭逢大暴雨，名古屋市政府晚上發布最高級別的暴雨和洪水緊急警報。網上影片可見，不少馬路在大雨下淪為澤國，至少有200輛汽車被水淹後拋錨，亦有連鎖便利店嚴重水浸。據日媒報道，多個名古屋亞運的比賽場館及住宿設施因大雨漏水，有400名運動員及工作人員需要緊急撤離。

波蘭貨車「受困」路軌與列車相撞 300乘客險死還生

波蘭格但斯克（Gdansk）一個平交道險釀慘劇：一輛貨車疑因司機在判斷現場交通燈號時出現差錯，貨車困在欄杆之間難以前行或後退，結果遭一列載客300人的列車撞上，後段車身當場粉碎。

海關聯多國數月內破424宗販毒案 檢$14億毒品

香港海關今年5月至8月與內地及海外執法部門，聯手執行嚴厲緝毒行動，於機場及市內破獲424宗毒品案，截獲重達6.1噸、市值約14億港元的懷疑毒品，並拘捕150人。

毒販手法層出不窮，將毒品偽裝成糖塊、或放置在油漆罐及雕像內。海關表示，成功在香港機場截斷一條跨國毒品供應鏈，阻止毒品流入世界各地。