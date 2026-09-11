今日新聞8分鐘｜工人連狗臂架從天台墮下｜輕鐵車廂罵戰阻閂車門

元朗大棠路輕鐵站外爆水管湧黃泥水 車輛涉水行

今日（11日）早上7時許，元朗青山公路近大棠路輕鐵站有爆水管事故，大量黃泥水湧出，行人路和馬路有輕微水浸，有巴士乘客要靠在店舖門邊等車，車輛要涉水而過。

油麻地平治逃走 警拘2男1女涉狂亂駕駛及販毒等罪

油麻地彌敦道近咸美頓街，周一（7日）有一輛平治連撞多車逃去，警員以警棍狂扑車窗無果，一警手部受傷。警方今日（9日）交代案情指，在涉事私家車檢獲「偉哥」，調查下相信有人當時派送毒品，買家登車交易，但司機因使用手機遇查，最終連撞3車逃去。警方拘捕2男1女，據悉涉案男司機扣足15分停牌，其19歲持雙程證女朋友則訂酒店及買衫予男友替換，協助匿藏；而案中男買家同樣落網。

輕鐵車廂乘客口角 白衣男一度阻關車門

今日（9日）網上流傳一段影片，可見一列輕鐵列車上有市民口角，更有人疑阻礙車門關上，有網民稱有人「唔畀司機開車，搞到輕鐵大塞車！」

片中可見，有數列輕鐵在田景站外疑似受阻；而涉事車廂內擠滿乘客，水洩不通；其間一名戴口罩白衣男，懷疑與其他搭客爭執，一度「又上又落」阻礙車門關上。其後有一把女聲高呼：「呢啲人呀！又唔落！」不久後列車終於成功關門開車，其時有多名乘客鼓譟稱：「閂門啦，閂門打狗呀！」、「幫你報定警！」、「打啦！」、「唔好阻住全世界呀！」

及後白衣男再次向女子怒斥「你老公都幾惡㗎喎！」，一名男子隨即回應「我係好惡呀，點呀！你想點樣，做咩搞我女人呀！」白衣男則問「你𠵱家落唔落車呀？」男子又高呼：「唔落！」最終列車抵達下一站時，雙方仍然對峙，影片就此結束。

深水埗汝州街工人連狗臂架 由棚架墮下亡

今日（11日）上午11時39分，警方接報一名男工人在深水埗汝州街228至230號高處墮下，倒臥平台。救援人員到場時50歲姓溫傷者昏迷不醒，隨即將他送往明愛醫院搶救，惜至中午12時41分不治。

支聯會案｜鄒幸彤、李卓人、何俊仁囚5年2月至7年3月

支聯會前正副主席李卓人和鄒幸彤，在《國安法》實施後，仍繼續鼓吹該會「結束一黨專政」的綱領，受審後被裁定煽動顛覆國家政權罪成（HCCC 155/2022）。連同認罪的何俊仁，案件今日（9月11日）在西九龍法院（暫代高等法院）判刑。鄒幸彤判囚7年3個月、李卓人判囚7年，何俊仁判囚5年2個月，已解散的支聯會判罰150萬元。

法庭界定本案為「情節嚴重」，判刑提到被告在動蕩不安的社會氛圍下，有預謀犯案，被告相信主張或違反《憲法》和《國安法》，仍一意孤行，且眾被告均非寂寂無名之輩，其言行有一定的影響力。

就證物國殤之柱，法官李運騰指收到各方陳詞，他們就物主、處理方式有分歧，法庭決定押後處理，並認為毋須3名法官處理。李官又稱，鄒希望參與聆訊，惟她並非物主，國殤之柱處理方法似乎與她無關。法庭要求她就何種身份陳詞。

元朗區議員鄧鎔耀 未獲地主同意霸地建停車場

元朗區議員兼「八鄉北」關愛隊隊長、廣東省政協委員鄧鎔耀，涉在八鄉下輋村霸佔約2.5萬呎私人土地，向城規會申請興建停車場，於2月底獲批。地主自1月起已兩度向鄧發律師信，要求停止工程，但有工人在5月仍然繼續施工。

根據《城市規劃條例》第16條，申請人只要採取合理步驟通知地主，便可讓城規會審批，包括登報、在申請地點或鄉委會貼出通知。地主批評城規條例有漏洞，有關申請可不用寄信通知地主，同時批評鄧無視律師信繼續施工。

鄧鎔耀否認事件，稱暫時不會回應。規劃署無回覆不用寄信通知地主是否一個漏洞，僅稱申請人已採取合理步驟，符合相關規定。

青島貨輪起火25死 習近平指示全力搜救嚴肅追責

《央視新聞》報道，9月10日11時15分許，一外籍貨船在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中發生火情，共造成25人死亡，5人受傷。事故發生後，央視記者於11日凌晨進入失火貨輪船艙探訪火災核心現場，據消防員描述，救火時溫度達到85℃。