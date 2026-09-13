今日新聞8分鐘｜司機過隧道閉目垂手｜街頭男爆粗挑釁遭棍追打

大埔富善街地舖火警 濃煙席捲半空

今日（13日）上午10時許，警方接獲多人報案，指大埔富善街65號一間地舖發生火警，大量濃煙冒出。消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於約18分鐘後將火救熄。事件中無人受傷，有50名市民自行疏散。火警原因有待調查。

旺角電單車撞10歲童不顧而去 內地騎手涉危駕等落網

旺角洗衣街近太子道西昨日（11日）發生交通意外。警方接獲報案，指一輛電動單車撞倒一名10歲本地男童，使其手腳擦傷。肇事男騎手不顧而去，逃離現場。警方高度重視案件，西九龍總區交通部交通意外調查隊及特遣隊人員立即展開深入調查，並翻查大量閉路電視，鎖定涉事男子。

今日（12日）下午，人員於旺角亞皆老街近砵蘭街，拘捕涉案的35歲持雙程證內地男子，並檢取相關的電動單車。被捕男子涉嫌「危險駕駛」、「意外後不顧而去」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，現正被扣留調查。

私家車過隧道司機閉目垂手 副駕乘客單手扶軚

有網民在社交媒體 Instagram 上載一段限時動態短片，片長僅5秒，顯示凌晨時分一輛私家車正穿過一條隧道，惟坐在駕駛座的男子竟然閉上雙眼，而且右手垂下，放在大腿上，左手僅輕扶軚盤下方。而坐在副駕駛座的拍片者則左手拿手機拍攝，右手協助操控軚盤。限時動態更寫上：「真係瞓㗎喎」，形容司機正在睡覺。影片就此完結。

旺角深夜街頭追逐戰 黑衣男爆粗挑釁遭持棍追打

旺角深夜發生打鬥事件。昨日（12日）社交平台流傳一段片段，顯示凌晨近1時，上海街614號對開，一名黑衣男子先後遭人持棍追打。影片顯示他懷疑先是遭一名白衣男子追逐；影片後段顯示他出言爆粗挑釁一名客貨車乘客，遭對方持鐵棍下車還擊，期間黑衣男一度跌倒甩鞋，過程險象環生。

因買機票糾紛男子持刀 國泰實習生桃園機場遭挾持

9月12日傍晚，台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，造成一名國泰航空黃姓實習生受傷。針對這次事件，國泰航空表示，公司相當關注員工安全，將為受影響員工提供一切幫助，並且全力配合相關調查。

《聯合報》報道，44歲蔡姓男子因與妻子發生爭吵，由於妻子正準備出國旅遊，蔡男一路追到桃園國際機場，見妻子入關想繼續解釋，於是轉往國泰航空公司櫃檯企圖購買同一個班機的機票，但因購票過程並不順利，蔡男情緒疑因此受到影響。

印尼載243人渡輪遇惡劣天氣沉沒 至少107人獲救多人身亡

印尼搜救部門9月13日發聲明，指當地一艘載有243名乘客的渡輪由東爪哇省首府泗水（Surabaya）駛往南加里曼丹省的最大城市馬辰（Banjarmasin，又譯班賈爾馬辛）期間遭遇惡劣天氣而突然失去聯絡，當局其後表示，涉渡輪已經沉沒，船上103人獲救，其中1人不幸身亡。

iPhone18Pro預購湧信用卡收款短訊 專家籲聯絡銀行及報警

【蘋果／Apple／iPhone 18 Pro／iPhone 18 Pro Max／恒生銀行】蘋果Apple周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，不過網上隨後有多名網民在社交平台發文指，收到恒生銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡，甚至有網民稱被騙徒盜用信用卡，累計交易逾6萬元。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，iPhone開放預購導致網絡及支付系統擠塞的情況，並非首次發生，而根據過往經驗，發卡銀行一般情況下不會扣款。惟他又指，也有一種可能是騙徒或趁今次的搶購熱潮，集中利用先前透過釣魚網站或黑市截獲的信用卡資料實時盜刷，提醒市民若收到任何異常的信用卡授權通知，應立即聯絡發卡銀行要求暫停服務及跟進，並報警備案再作跟進。

六合彩9.12罕見故障 動用後備攪珠機及號碼球

【六合彩／攪珠結果／攪珠機故障／六合彩故障／馬會】六合彩攪珠機周六晚上（12日）發生罕見故障，節目直播顯示，由於沒有號碼球掉落中間管道，導致未能得出第一個攪珠號碼，主持人隨即表示需要動用後備攪珠機，而兩位嘉賓則負責監場以示公允，其後工作人員將後備號碼球，逐一放在後備攪珠機的管道內，嘉賓確認沒有問題後，全程耽誤約5分鐘才重新開始，最後今期攪珠結果是800萬頭獎無人中。

馬會同晚回應指，在六合彩攪珠進行前，已根據一貫程序測試兩部攪珠機，一切正常，惟六合彩攪珠正式開始後出現罕見故障，已即時改用另一部同一型號的攪珠機及備用號碼球，另由兩位監場嘉賓監察，確保過程公正，因此對攪珠結果沒有造成任何影響。