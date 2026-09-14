小一入學｜教育局：自行分配學位周四起接受申請　最遲9.25交表

教育局今（14日）提醒有意為子女申請在2027年9月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由星期四（17日）開始透過「小一入學電子平台」，或由下星期一（21日）起以紙本表格遞交「小一入學統籌辦法」的自行分配學位申請，兩個方法最遲均於9月25日交表。



教育局提醒，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，透過電子平台為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，須先登記成為「小一入學電子平台」用戶及以「智方便+」綁定帳戶。



教育局今（14日）提醒有意為子女申請在2027年9月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由星期四（17日）開始透過「小一入學電子平台」申請。（資料圖片）

教育局發言人表示，家長如欲以透過電子平台為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，需在9月17日至25日期間透過電子平台遞交申請。若家長選擇遞交紙本申請表格，則須在9月21日至25日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。

提家長只可為每名子女提交一份申請

發言人補充指，無論有關申請是經「小一入學電子平台」或以紙本遞交，家長只可為每名子女遞交一份申請，家長若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。此外，家長切勿同時經「小一入學電子平台」和以紙本申請表為同一名子女重複遞交申請。

發言人提醒家長，在自行分配學位階段，學校須根據既定程序和準則處理申請。故此，家長無須為子女製作資料冊。凡已接受直接資助計劃學校小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小學的小一學位。

如家長只準備為子女申請小一入學統一派位，須在2027年1月22日或之前透過「小一入學電子平台」或以紙本申請表向教育局遞交申請。若以紙本申請，請將填妥的申請表及有關證明文件交到九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台教育局學位分配組。