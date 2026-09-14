今日新聞8分鐘｜補習社學生稱被膠斧頭扑頭｜鴨脷洲兩男倒斃單位

屏山54歲單車女捱保母車撞 頭傷昏迷 留醫兩日後不治

屏山上周五（11日）發生致命交通意外。一輛保母車由新起村街駛入屏葵路，在一行人過路處與一輛單車相撞，54歲姓呂女單車手頭部重創受傷，陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，惟延至昨日（13日）下午2時59分證實不治。

葵涌13名南亞漢馬路喧嘩追車掟樽 警拘7人涉危駕及非法集結

網上近日流傳影片，顯示9月5日晚上，葵涌石宜路有一群南亞裔男子在馬路喧嘩追逐及爭執，期間更向一輛私家車投擲玻璃瓶。警方調查後證實現場曾有約13人非法集結，期間亦有私家車衝向人群。警方隨後於上周五（11日）拘捕7名男子，分別涉嫌「危險駕駛」及「非法集結」。

有片│屯門行車天橋驚見3行人步行 私家車乘客：邊X到走出嚟?

網上流傳一段車cam片段，顯示屯門驚現行人違規闖入行車天橋極驚險畫面。昨（13日）有司機於屯門青田路往大興邨方向行駛，期間有2女1男在行車線邊緣行走，司機即時收慢驚呼「WTF」。帖主發文直指「七月夜麻麻揸車見到有人喺高速公路以為眼花」、又指三人「 cls真係散步咁行」。

Stephen Curry訪港｜直擊屯門梁銶琚中學 逾百球迷守候爭睹風采

NBA 超級巨星史提芬·居里（Stephen Curry）展開訪港行程！網上連日瘋傳 Curry 今早（14日）會到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，與該校師生交流。消息傳出後隨即引起本港球迷關注。《香港01》記者今早親自前往學校直擊，發現校門外已有逾百球迷守候，部分人更穿起 Curry 的球衣；有球迷亦預早準備，「擔櫈仔」企高向校內張望，場面之熱鬧，令鄰校老師都走出來了解。而校方亦已在操場及活動範圍上方架設了巨型白色天幕。

鴨脷洲利東邨單位傳異味 消防破門揭兩男倒斃

香港仔鴨脷洲發生命案。今日（14日）下午2時32分，警方接獲利東邨東業樓保安報案，指一個單位傳出臭味，據悉該單位男住戶獨居，並已失聯數日。

救援人員接報到場，消防爆門入內，發現兩名男子，經救護員檢驗後證實兩人均已死亡。警方正調查事件。

屯門風穎教育體罰疑雲 學生稱遭膠斧頭扑頭 負責人發片還原始末

屯門一間補習社爆體罰風波。有學生昨日（12日）在Threads上載多張相片，指控屯門碼頭一間補習社一名男老師，上課期間疑不滿他與同學說了兩句說話，「大發雷霆」拿起一把玩具硬塑膠斧頭打向其頭部。事主在文中聲稱「嗰下真係超痛」，更指該教師並非首次體罰學生，透露過往曾遭對方用木間尺及晾衣架襲擊，怒斥：「憑乜嘢打我哋？」事件引發大批網民關注，紛紛呼籲事主報警及驗傷。

有片│澳女HYROX失禁仍完賽奪冠惹議 賽後發開心嘟嘴照：贏就是贏

9月12日，在HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中大便失禁，期間她拖著排泄物污染賽道及多項器材完成賽事，最終奪下冠軍。賽後Joanna Wietrzyk在社交平台貼出開心嘟嘴照，並發文「贏就是贏」。

醫科實習中介Medic Paths宣傳兒童醫院項目 醫管局澄清無合作

中介公司「Medic Paths」在社交媒體宣傳協助學生獲得實習機會，與香港兒童醫院有「暑期實地科研項目」，有「合作教授指導」。香港醫管局表明，轄下所有公立醫院，包括香港兒童醫院均沒有與該中介公司合作。有曾購買該中介服務的學生表示，與實習診所核對後才知道，中介公司偽造其履歷，診所亦無與中介合作。亦有學生將電郵密碼交給中介後，發現中介廣發電郵，但連收件醫生名都出錯。醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄指，近年不少醫生都收到疑似中介代學生發出的工作體驗申請電郵，已不會理會該些申請，如學生「請槍」會令他感到被騙。有不願具名的醫生亦曾收到大量範本式的電郵，部份連醫生姓名都搞亂，形容此產業很差。