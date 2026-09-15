旅發局：8月訪港旅客達546萬創疫後單月新高　區內競爭致短途客減

旅發局今（15日）公布，8月初步訪港旅客錄得546萬人次，按年上升6%，是疫情後單月新高。當中內地客佔457萬人次，較去年升8%；非內地旅客佔88.7萬人次，按年跌5%。



旅發局表示，多項國際大型會展及盛事活動帶動訪港人次，惟非内地的短程市場在航空運力、燃油附加費、區內競爭等因素影響下，旅客增長仍繼續面對挑戰。



8月9日，尖沙咀廣東道一帶傍晚仍有大批旅客往來商場及名店。（資料圖片 / 馮文傑攝）

8月黃金暑期檔，內地及長途市場表現強勁。內地旅客於8月份錄得約456.9萬人次，按年增加8%，首8個月累計達2,873萬人次，按年增長13%。長途市場方面，8月份錄得約28.9萬人次，錄18%增幅，首8個月累計達258萬人次，按年上升19%。

旅發局表示，8月份增長主要受惠於多項國際大型會展及盛事活動的舉行，包括「香港足球盛會（HKFF）2026」及「TIMA國際音樂大賞」等。有關活動吸引不同客群，帶動來自中國內地、新加坡及英國等地的旅客訪港。

8月22日，雲集韓星及香港歌手演出的2026 TIMA國際音樂大賞一連兩日在啟德主場館舉行。（資料圖片 / 潘耀昇攝）

▼香港足球盛會2026▼



旅發局又指出，短途市場受航空運力恢復進度、燃油附加費高企以及鄰近地區競爭激烈等因素影響，仍面臨挑戰。短途客8月份按年下跌16%至約40.4萬人次，首8個月累計亦微跌4%。

展望未來，旅發局表示將主力推廣中西節日，包括舉辦「國際中秋綵燈匯」及萬聖節推廣活動。此外，多項年度旗艦盛事亦會擴大規模，當中包括香港單車節、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮，以及香港跨年倒數。

旅發局續表示，將繼續聯同旅遊及商界夥伴緊密合作，主打「只在香港」的獨特旅遊體驗，吸引更多高增值的過夜旅客訪港，藉旅遊帶動經濟。