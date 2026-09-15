就業展望指數第四季扭負為正　3成僱主料請人　AI帶動資訊業旺丁

ManpowerGroup香港今（15日）公布2026年第四季「就業展望調查」報告，來季的招聘意欲較上一季回升，就業展望指數為+14%，按季升23個百分點。其中，資訊產業的指招聘意欲最強，ManpowerGroup香港解釋，政府近月持續加強對人工智能及數碼轉型的支持，為資訊產業人才需求提供正面動力。



萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊。（董素琛攝）

報告顯示，2026年第四季招聘意欲較上一季轉趨正面。受訪的603名僱主中，30%預計未來三個月將增加人手，16%會縮減人手；54%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+14%，按季上升23個百分點。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，下個季度是否能維持增長要視乎經濟走勢，但對現時的數據感樂觀，認為經濟效益持續有改善。

在42個統計國家及地區中，香港的就業展望指數排名在較後位置。（董素琛攝）

不過，在42個統計國家及地區中，香港的就業展望指數排名在較後位置，徐玉珊指，香港的排名較後主因上季的基數較低，現時數據已展現出顯著增長，整體招聘意欲正在逐步回升。

八個行業中，就業展望指數最高的為資訊產業，達27%；其次是金融與保險業，達21%。服務行業則為5%。唯一錄得負值的是醫療業及社會服務，為-3%，但亦較上一季的-47%收窄。

徐玉珊指，政府近月持續加強對人工智能及數碼轉型的支持，為資訊產業人才需求提供正面動力。至於醫療及社會服務業，她指，醫管局推行退休後延任政策，容許現職醫護大員在60歲退休後見延任至65歲，且醫護人員流失率逐漸回落，令整體招聘需求維持正常水平。