投訴警察課今年首8月接逾1700項投訴指控　涉毆打佔90項按年升67%

監警會今日（15日）舉行公開會議，警方代表在會上提到，投訴警察課在今年首8個月共接獲1,353宗「須匯報投訴」個案，並有1,731項相關投訴指控，分別較去年同期下跌約5%及6%，不過當中有90項涉及毆打的投訴指控，較去年同期上升達67%。



另外，有關田心分區自8月30日起併入沙田及馬鞍山分區，監警會秘書長梅達明指，有投訴涉及錄口供地點及時間，令人關注居住馬鞍山分區最南端顯徑邨的人士若要錄口供，會否要長途跋涉前往馬鞍山警署。警方代表回應指，若報案人身處位置距離馬鞍山警署太遠，有機會被安排到沙田警署錄口供。因此，警方預料沙田警署工作量會增加，亦增派了人手。



投訴警察課在今年首8個月接獲1,731項「須匯報投訴」的指控，比去年同期下跌約6%。（監警會YouTube）

當中有90宗涉及毆打的投訴，較去年同期上升67%。（監警會YouTube）

投訴警察課在今年首8個月接獲1,353宗「須匯報投訴」個案，並有1,731項相關投訴指控，分別較去年同期下跌約5%及6%，其中最多人投訴的首三項指控為未能正確徹底調查案件、無禮貌、未能及時行動或延遲採取行動。至於性質輕微的三項指控分類為疏忽職守、行為不當／沒有禮貌和粗言穢語；而涉及毆打投訴佔90項，較去年同期上升67%，當中有87項指控是由拘捕行動引起，即佔97%。

至於獲監警會通過的指控有1,675項，有49.1%因得不到投訴人的協助而無法追查，亦有20.6%透過簡便方式解決，有16.9%投訴是根據投訴人的意願而撤回，僅得2.7%證明屬實。

獲監警會通過的指控中，僅得2.7%證明屬實。（監警會YouTube）

赴顯徑車程17分鐘恐超承諾 警方活化小瀝源警署「補位」

會上亦討論了田心分區於上月30日起併入沙田及馬鞍山分區的情況。現時田心警署報案室改為報案中心，服務時間更改為朝8晚10時半，馬鞍山分區內的警署只餘馬鞍山警署。警方代表指，由於由馬鞍山警署駕駛到在馬鞍山分區最南端的顯徑邨要17分鐘，超出承諾於15分鐘內抵達現場的服務指標，所以警方將小瀝源警署活化成行動基地，讓警方可靈活調配警力。

由馬鞍山警署駕駛到在馬鞍山分區最南端的顯徑邨要17分鐘。（監警會YouTube）

監警會秘書長梅達明指，有投訴涉及錄口供地點及時間，所以關注若有居住在顯徑邨的人士要錄口供，會否需要長途跋涉前往馬鞍山警署。警方代表則回應，若報案人身處位置離馬鞍山警署太遠，有機會被安排到沙田警署錄口供。因此，警方預料沙田警署工作量會增加，亦增派了人手。