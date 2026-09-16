五年規劃・懶人包｜北都建三個大學城　打擊圍標　取締劣質劏房

【五年規劃／第一個五年規劃／一五規劃／施政報告2026】行政長官李家超於2026年9月16日公布《香港第一個五年規劃》，並隨之發表任內第五份《施政報告》。

五年規劃設六大範疇，包括強化四大中心、加快北部都會區建設、深化粵港澳大灣區建設等。計劃在北都建設三個大學城。要打擊圍標，改革大廈管理，亦設立2030年解決劣質劏房問題。

五年規劃無提出每年實質本地生產總值增長的目標，表示要保持在合理區間、各年視實際情況提出。



【施政報告2026／五年規劃・專頁】

香港第一個五年規劃（一五規劃）主要指標。（香港01製圖）

打擊圍標 官方介入招標程序

特區政府會推動城市安全治理向事前防禦轉型，強化風險預警、跨部門協作，提升防災減災救災能力。李家超表示，會打擊圍標，改革大廈管理。

全面提升樓宇安全治理。著力解決老舊建築物日久失修的問題。革新樓宇復修策略，提升對業主就技術、工程招標，以及財務的支援，由官方機構把關高度介入招標程序，重點打擊維修工程的貪污、圍標行為。推動預防性維護、及早介入，以及科技應用，全方位協助及促使業主對樓齡高、風險高樓宇定期進行檢驗和維修保養。修訂《建築物條例》，加強對維修工程業界的規管及違規懲處，提升專業操守，保障工程質素。

深化大廈管理改革，構建智慧社區網絡。加強政府對大廈管理的統籌介入，加大對業主立案法團及業主的支援力度，善用區議會平台促進管理經驗交流，有序推廣「聯廈聯管」模式，鼓勵智慧管理方案創新落地。

香港第一個五年規劃，列出將在北部都會區（北都）建設三個大學城。（五年規劃文件）

北部都會區

北部都會區（北都）將以大學城、創科、產業和宜居宜業宜遊作為發展目標，實現教育、科技、人才一體化發展。

北部都會區共建三個大學城（新田、洪水橋、打鼓嶺），每個大學城內包含校園區、科技區、產業區和生活社區，匯聚人才發展。三個大學城內300公頃校園區教育設施，將串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1000公頃。

新田大學城：以醫學、生命健康科技、人工智能、機械人、微電子和新興產業發展作定位，並啟動建設香港科技大學醫學院及綜合醫教研醫院。

洪水橋大學城：以智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心作定位，於2026 年啟動其校園區用地的分配工作，2027至2028年專上院校率先進駐。

打鼓嶺大學城：會融入藝術和藍綠發展元素，並預留戰略發展空間作未來發展需要，由2030年開始陸續產出用地，支持新興產業、先進建造業、傳統產業及新型工業的發展。

北都將建設成為香港深度參與粵港澳大灣區建設、主動融入和服務國家發展大局的主平台。

民生方面，特區政府會持續完善教育培訓、醫療服務、青年發展等政策範疇，同時促進婦女、家庭及和諧社會發展。

其中醫療改革規劃，五年內令受惠於地區康健中心的累計人數達100萬。持續增加投放於基層醫療健康計劃的資源，預計至2030-31年度較現時水平增加約三成。

完善「第一個醫院發展計劃」下的工程項目，令醫院管理局轄下公立醫院病床數目在2031年增加至約35000張，手術室增加至約360間。

2030年解決劣質劏房

有序取締劣質劏房，目標在2030年內基本解決住宅大廈內的劣質劏房問題，以保障住戶的性命、財產安全。

五年增19.6萬公營房屋 輪候時間降至4年以下

未來五年（即 2026-27 至 2030-31 年度），連同「簡約公屋」，本港總體公營房屋建屋量將達約196,000個單位。

隨著總體公營房屋建屋量持續增加，「公屋綜合輪候時間」會於2026-27年度下降至4.5年，並預期在2030-31年度進一步下降至4年以下。

維護國家安全是香港穩定發展的基礎。特區政府將持續完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，並強化國家安全教育。

特區政府會善用人工智能等高新科技，推動公共行政數字智能化，以科技賦能優化管理水平；同時持續推進公務員體系改革，強化地區治理體系。

特區政府會強化《香港第一個五年規劃》實施保障機制，務實有序推進各項工作，定期監測及評估，並根據實際情況進行中期調整，確保五年規劃持續提升成效。

全面推展人工智能穩步融入「學、教、評」各方面，從課程發展提升學生科技向善和人文關懷精神。推動數字教育，強化學生的數理科技學習；為教師創造更多空間培育兒童的創新能力；優化教材編寫和與課本評審機制。

粵港澳大灣區

粵港澳大灣區是國家新發展格局的戰略支點，香港會持續深化和加強與廣東省協同推動粵港澳大灣區重點領域建設，包括推進基礎設施「硬聯通」、深化規則銜接和機制對接「軟聯通」，以及實現粵港澳三地居民「心聯通」。

香港第一個五年規劃。（政府添馬台）

香港會繼續積極參與粵港澳大灣區各重大合作平台，並進一步加強與內地區域合作。此外，香港作為連接內地與國際的「超級聯繫人」，將持續深化國際交往，並深度參與高質量共建「一帶一路」。

香港第一個五年規劃。（政府添馬台）

建新博物館

加快建設和深化中外文化藝術交流中心，推進文體旅融合發展，並發展多元文藝創意產業，完善可持續的產業生態圈。

全力建設中華文化體驗館及一所介紹國家發展和成就的博物館。

國際法律及解決爭議服務中心

深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心建設，協助香港服務業向高端高增值方向轉型升級，強化產業融合發展與規則銜接，打造具國際競爭力的新興中心群。

建設國際創新科技中心 吸引人才

五年規劃列出，為進一步提升競爭優勢，香港必須加快建設國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地，促成科技與產業深度融合的經濟結構，推動經濟高質量發展。

提升航運、貿易中心

五年規劃列出，要鞏固提升香港享譽全球的國際航運中心、國際航空樞紐，以及國際貿易中心地位，以香港所長服務國家所需，亦為香港經濟長遠發展注入強大動力。

鞏固提升國際金融中心地位

《第一個五年規劃》列出，要確保香港長期繁榮穩定，必須充分發揮香港既有優勢，並加快發展新質生產力。金融是香港根本和最大優勢，必須鞏固和提升香港國際金融中心地位，吸引全球資金和人才匯聚香港。

彰顯香港國際金融中心的國際定位，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的功能，鞏固香港全球領先跨境財富管理中心地位，強化國際風險管理中心功能，優化股票及債券市場制度設計和產品生態。

要以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈，推進「金融＋」，以金融服務實體經濟。

香港第一個五年規劃。（政府添馬台）

設立六大範疇

《香港第一個五年規劃》有六大範疇，李家超表示，香港發展方向將更清晰，資源配置更有效，社會預期更穩定，市民福祉和各地投資者利益得到更充分保障。

六大範疇包括：

1. 強化四大中心、人才集聚高地建設

2. 發揮國際化優勢全面強化國際競爭力

3. 深化粵港澳大灣區建設，搭建全球合作網絡

4. 加快北部都會區建設引領空間格局優化

5. 切實提升民生福祉，完善民生保障體系

6. 統籌發展和安全提升公共治理效能

李家超表示，在國家「十五五」規劃開局之年，特區政府秉持七個理念，制定香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年），訂下香港中長期發展戰略，明確發展方向和主要目標。