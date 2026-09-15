今日新聞8分鐘｜利東邨弟猝死社恐兄同亡｜女子街頭遭勒頸摸胸

啟德兩地牌七人車斑馬線時爬頭 硬Cut逆線行車

網上流傳一段車cam片段，一輛掛兩地牌的七人車在啟德沐翠街斑馬線前突然切線爬頭，越過其他車輛駛過斑馬線；而當時有行人正橫過馬路，場面驚險。涉事七人車司機的駕駛態度引起網民圍攻，紛紛呼籲帖主即時向相關部門舉報。

鴨脷洲利東邨雙屍 弟猝死社恐兄失照顧同亡

鴨脷洲利東邨昨日（14日）揭發雙屍命案，分別55歲及53歲的兩兄弟陳屍單位內。據了解，55歲兄疑患社交恐懼症，長期與人斷絕來往，即便父母胞姊亦有10年不相見，只靠53歲弟弟照顧，兄弟相依為命。事件懷疑胞弟猝死後，胞兄無人照顧，終致暴斃家中。

女子街頭遭繩勒頸摸胸 警拘29歲男子

今日（15日）凌晨1時許，一名女子在筲箕灣南安里報案，指在街頭突然遭一名男子用繩索勒頸，並觸碰胸口非禮。警方接報趕抵現場，當場以涉嫌「非禮」拘捕一名29歲姓馮男子。據知，當時馮男突然從後雙臂環抱事主繼而非禮。經初步調查，二人互不相識，案件將交由東區警區刑事調查隊第七隊跟進。

網上流傳多段現場片段，拍攝到涉案紅衫男子若無其事，更欲靠近，要途人斥喝制止；女事主驚惶哭泣，幸獲途人安慰協助。

海南五指山市雨量打破64年紀錄 多架車被沖走

受熱帶低壓和冷空氣共同影，9月11日8時至14日海南多地降下豪雨。其中五指山市24小時降雨量達616.2毫米，打破1958年以來歷史紀錄。有市民指出，城市道路被黃泥水淹浸，公路上很多車浸在水中，也有車被水沖走。

同日，五指山市將防汛防風Ⅱ級應急響應提升至I級，並在全市範圍實行「五停一關」措施，包括停課、停工、停業、停產、停運及關停旅遊景區。

北京女32歲被拐山東 26年終回家

9月8日，疑被拐賣到山東菏澤曹縣的「美華大姐」孫美華，在與家人失聯26年後，在熱心山東博主「初心」的幫助下，由親哥哥接回北京。事件再次引發內地對人口拐賣的廣泛關注。

據了解，今年四月博主「初心」在農村意外遇到孫美華，發現她獨自一人，言語混亂看起來需要幫助，後得知「美華大姐」並非山東人，很想要跟家人團聚，五一假期時「初心」發布影片在小紅書幫她尋找親人。影片上傳後，網民發現，「美華大姐」雖然言語混亂，卻不時說出外貿行業的專業術語，還會講英語、寫得一手好字，並記得爸爸等幾位親人的姓名和多個北京地名。志願者隨後協助採血尋親，最終找到了她在北京的親哥哥。

瑪麗醫院壞𨋢 李家超點名發展局交報告

去年底始分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，28部升降機中，只有4部能正常運作。行政長官李家超今日（15日）在行會前會見傳媒，回應《香港01》記者問到事件會否啟動「部門首長責任制」追究責任，他兩度表明會追究責任，包括承建商、分判商等，如涉政府人員亦會追究責任。他強調必須盡快矯正故障升降機，令瑪麗醫院新大樓盡快啟用，並點名發展局查找真相，一個月內提交報告。

iPhone 18 Pro預購1,209人疑被詐騙 涉$2500萬

Apple蘋果公司於上周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，隨後多名網民在社交平台發文指，收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡。

警方將案件暫列「以欺騙手段取得財產」，今晚（14日）交代案情。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀表示，截至今日下午5時，已接獲1,209名市民報案，總涉案金額約2,500萬元。涉款最大一宗案件達約13萬元。警方已將相關報案資料交予銀行及蘋果公司作即時跟進，令相關公司能盡快處理受影響市民個案，取消有關交易，避免損失。據了解，涉案訂單均未出貨。