施政報告2026｜增22萬普通科門診名額　設立首個綜合日間醫院

新一份《施政報告》今日（16日）公布。政府宣布多項改善公營醫療系統措施，包括增加家庭醫學（即普通科門診）門診每年約22萬個名額，增加一倍香港中醫醫院門診，以及設立首個綜合日間醫院。



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特首李家超今日宣讀新一份《施政報告》，當中涵蓋多項改善醫療體系措施。李家超表示，將強化基層醫療服務，包括增加醫管局家庭醫學門診每年約22萬個名額，當中包括1萬個夜診額，增加長者健康評估服務量超過一倍，提升兩個地區康健站為地區康健中心等。

醫院方面，政府將在伊利沙伯醫院搬往啟德後，於原址設立全港首個綜合日間醫院，以增加日間白內障手術中心服務約5,500 宗，提升日間放射診斷中心服務約四成，以及增加日間放射治療中心服務量等。

李家超又指，5年內將縮短一半公院指定專科門診的穩定新症輪候時間，即耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、骨科、精神科及外科。首階段於2027-28年度把指定專科輪候時間縮短10%，並透過「截上游、放下游、中間分流」，減少不必要轉介，分流穩定舊症至基層醫療等跟進。

啟德醫院成科大臨時教學醫院

至於最新發展的科大醫學院，李家超表示科大將以啟德醫院為臨時教學醫院，政府正與科大和醫管局探討教學安排。

施政報告亦有涵蓋中醫藥醫療。李家超表示，將增加香港中醫醫院門診名額超過一倍。開展 24 小時住院服務、18 區中醫診所暨教研中心將開展先導專病門診等。