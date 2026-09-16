香港五年規劃｜28張圖看政府目標　李家超：發展方向將更加清晰

行政長官李家超今日公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。他表示，要立足香港實況，訂下香港中長期發展戰略，明確發展方向、任務目標、策略重點和實現路徑，以及具有香港特色，可操作、有效的政策措施和重大項目。透過五年規劃，發展方向將更加清晰，資源配置更加有效，社會預期更加穩定，市民福祉和各地投資者利益得到更充分的保障，建設一個更開放、更包容、更自由、更繁榮、更安全的香港，成為連接國家與世界的通道橋樑和世界上更具吸引力、更具活力和更充滿機遇的國際都會，持續為以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業作出獨特的更大貢獻。



為便公眾理解，當局發出圖片，以扼要說明各項目標。



行政長官李家超9月16日發表第一份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表第一份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。(特首辦圖片)

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行政長官李家超9月16日發表第一份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表第一份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表第一份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。(特首辦圖片)

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行政長官李家超9月16日發表第一份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。(特首辦圖片)

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行政長官李家超9月16日發表第一份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。(特首辦圖片)

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