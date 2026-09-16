今日新聞8分鐘｜升級艙無餐食 躁男發爛渣｜兩地牌車Cut線撼路牌

五年規劃・懶人包｜北都建三個大學城 打擊圍標 取締劣質劏房

【五年規劃／第一個五年規劃／一五規劃／施政報告2026】行政長官李家超於2026年9月16日公布《香港第一個五年規劃》，並隨之發表任內第五份《施政報告》。

五年規劃設六大範疇，包括強化四大中心、加快北部都會區建設、深化粵港澳大灣區建設等。計劃在北都建設三個大學城。要打擊圍標，改革大廈管理，亦設立2030年解決劣質劏房問題。計劃在西九文化區建國家成就博物館。

五年規劃無提出每年實質本地生產總值增長的目標，表示要保持在合理區間、各年視實際情況提出。

施政報告2026．惠民措施｜生育獎勵金延續 護老者照顧者津貼加碼

【施政報告2026直播重點懶人包/李家超/施政報告2025回顧】行政長官李家超今日（16日）發表其任內最後一份施政報告，《香港01》整合今年政府「派糖」政策，基層、打工仔、中產有望受惠，即睇哪一項關你事！

瑪嘉烈醫院G座疑氣體洩漏 疏散百名職員訪客 緊急服務維持正常

今日（16日）早上近9時，警方接報葵涌瑪嘉烈醫院G座懷疑有氣體洩漏；據報13樓病理解剖學有職員聞到煤氣味。大批消防員趕抵，G座12至14樓、共三層105名人員疏散落樓。

現場可見，職員疏散到K座對開空地，煤氣公司職員到場協助。接近一小時後，人員確定沒有漏氣，消防處列為「善意虛報」。

清水灣電單車疑失控「自炒」解體 21歲鐵騎士昏迷 送院搶救不治

西貢清水灣發生致命車禍。今日（16日）凌晨零時44分，一輛電單車在大坳門路往九龍方向上斜，途經清水灣第一灣對開一個左彎時懷疑失控，撞左邊石壆，鐵騎士人仰車翻，電單車滑行約15米始停下。該名21歲朱姓男傷者全身多處受傷，陷入昏迷，由救護車送往將軍澳醫院進行搶救，惟於凌晨1時27分不治

車CAM直擊︱大埔公路兩地牌七人車剷上分叉路壆 撼低路牌

網上流傳一段車CAM影片，一輛掛兩地牌的七人車沿大埔公路往大埔方向行駛，至沙田馬場對開，七人車「打燈」由中線向左切線，惟駛至路口時剷上分叉路壆，撼低一支路牌。七人車揚起沙塵，衝前數米後停下，影片到此結束。

海航男客花150元升艙後因無餐食發爛渣 狂罵空姐怒掟水樽

近日海航一航班上，有網民曝光一名男子花150元（人民幣，下同）機上升艙後，質問空姐為何不給他提供餐食和水。空姐耐心解釋並遞水試圖安撫其情緒，未料男子情緒激動，搶過水樽當場怒砸。

平陸運河︱1949年後首條通江達海運河通航 一年可慳¥50億

1949年新中國成立以來首條由國家層面統籌建設的通江達海運河工程「平陸運河」，將於9月16日正式建成通航。這條貫通平塘江口至北部灣的全新水上大脈，刷新了多項國家級與世界級工程紀錄。

上午10時30分許，平陸運河正式通航，有30艘貨船經過平陸運河。兩條新的貨運航線，南寧至海南內貿航線，和南寧至越南芹苴港外貿航線也正式開通。另外4條水上客運航線也同步開通。

1991年深水埗劫殺案 內地被告聆訊期間猝逝 官解散陪審團結案

1991年3名持槍匪徒搶劫一間在深水埗北河街的鐘錶行，他們未能成功劫走財物，卻轟斃一名男店員。一名涉曾參與劫案的內地漢，2023年來港時被捕，並被控以謀殺及企圖搶劫罪。案件（HCCC1/2025）早前在高等法院開審，被告因拘留期間患癌，且癌細胞上腦，已被裁定不適合答辯，他更在陪審團退庭商議前，於本周一(14日)病逝。

法官譚耀豪今（16日）在高等法院就案件再開庭，提及案中被告已離世的消息後解散陪審團，並正式終止聆訊，陪審團毋須再就被告是否曾作出控罪指稱的行為作出裁定。