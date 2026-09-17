粵港企業攜手建智慧家庭醫生體系　打造一帶一路個人醫療服務樞紐

由大灣區醫療及生命科學（香港）創新智庫、粵港澳大灣區生物科技聯盟及香港生物科技協會聯合主辦，大灣區香港醫生協會、思哲香港基金會、廣東省商務廳駐香港經貿代表處協辦的「BIOHK2026大灣區國際跨境醫療論壇」，日前於香港會議展覽中心圓滿舉行。



「BIOHK2026大灣區國際跨境醫療論壇」9月12日在香港會議展覽中心圓滿舉行，在自由交流環節中，嘉賓與觀眾熱烈交流。

本屆論壇以「把握歷史機遇，共建大灣區醫療創新與『一帶一路』個人醫療服務樞紐」為主題，匯聚政府官員、醫療界領袖、生命科學企業家及金融保險業界代表約五十位嘉賓，圍繞智庫發表的政策框架倡議書展開深度對話，共同為香港打造國際醫療樞紐繪製宏偉藍圖。

全國港澳研究會副會長、香港正思研究院院長陳少波先生於開場致辭中強調，在國家政策的全力支持下，大灣區跨境醫療發展大有可為，為香港帶來了前所未有的歷史性機遇。

全國港澳研究會副會長、香港正思研究院院長陳少波先生於開場致辭中強調，在國家政策的全力支持下，大灣區跨境醫療發展大有可為，為香港帶來了前所未有的歷史性機遇。智庫主席劉信通醫生發表主旨演講，指出香港醫療發展的大方向是打造「醫療國際機場」，成為「轉運樞紐」，匯聚全球患者、專業知識與高標準，運用其高品質的監管與護理體系，將優質醫療服務與創新成果源源不絕地分發至「一帶一路」沿線地區。

作為論壇成果落地的重磅亮點，「香港國際個人醫療服務樞紐建設聯盟」正式成立，並促成首個合作專案——智慧家庭醫生服務體系三方共建簽約儀式。在劉信通醫生與廣東省商務廳駐香港經濟貿易代表處主任蔡麗雲等嘉賓見證下，大灣區生命科技、蓋睿健康科技與正廣興家庭醫生集團正式簽署協議，實現跨界醫療技術交流、數智系統互聯互通及合規共享藥械供應鏈，標誌着內聯外通的智慧家庭醫生體系正式落地。