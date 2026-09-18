推學校「合併升級」計劃　蔡若蓮稱不設名額　合併後須達每級4班

新一份《施政報告》提出「滙流升級計劃」，鼓勵資助中小學合併。教育局局長蔡若蓮今日（18日）接受電台節目訪問時表示，局方正與持份者商討細則，預計於本學年內公布詳情，最快於2027/28學年正式實施。她指，計劃不設參與名額上限，但會「精挑細選」申請學校，期望合併後規模不太細，「(每級)最基本唔可以去得返『一加零』或『一加一』，希望起碼兩間學校合併之後有四班」。



她強調，計劃並非待學校出現收生危機或被「派0班」時才採取，而是希望集中資源，發展更有特色及競爭力的優質學校。



學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（資料圖片／湯致遠攝）

稱會「精挑細選」申請學校 期望合併後每級有四班

蔡若蓮在港台節目《千禧年代》表示，面對學齡人口結構性下降，推出「滙流升級計劃」是希望藉此轉化及發展優質教育。在「滙流升級計劃」下，教育局會在政策上「拆牆鬆綁」，提供更靈活的彈性及便利措施，並投入額外資源。她指，合併後的學校規模不能太細，「(每級)最基本唔可以去得返『一加零』或『一加一』，希望起碼兩間學校合併之後有四班」。

蔡若蓮亦表示計劃參與名額不設限，但會「精挑細選」，「因為我哋希望真正做到優質，所以可能需要精挑細選，投放額外資源去辦一啲特色學校。」至於中、小學的分配名額，她指由於中、小學面對人口變化的速度不同，故不會預設名額或優先次序。

不過，蔡若蓮承認合併過程需要過渡，例如課程銜接、處理重疊的人手等，指局方會預留資源協助學校及教師。若合併後單一校舍無法容納所有學生，在地理可行及同區校網的前提下，局方可考慮在過渡期內允許學校暫時保留兩個校舍。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

官校因涉教師體制問題難對外合併

在學校類別方面，蔡若蓮表示，由於官立學校教師屬公務員身分，涉及體制問題，故官校不能與津貼學校或直資學校合併；但直資與津貼學校之間的合併，操作困難相對較小。

據悉，計劃容許津貼學校與直資學校合併，成為一所新的直資學校，被問到家長或需承擔學費及教師退職金安排等問題，她表示，若直資與津貼學校合併，過渡期內個別年級學生如需學費補助或調整，辦學團體可與局方共同研究，局方在合情合理合法情況下會全力協助。

至於有訴求希望開放中、小學合併為「一條龍」學校，蔡若蓮回應指，香港過往亦有一條龍政策，只要合併能提升辦學質素及擴大規模，局方對各種模式均持開放態度，會仔細研究其可行性。

《施政報告》提出預期指標，目標在2029/30學年，將經本地評審全日制專上課程的非本地學生人數提升至10萬人。蔡若蓮指，該數字涵蓋本科生、碩士生，以及八大與自資院校的學生。對比現時約8萬名非本地生，每年增長趨勢貼近預期。她認為，隨著北部都會區大學城發展釋放空間，加上宿位及各項配套措施逐步完善，有信心能達致目標。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否推出政策支援學童需要。（資料圖片／梁鵬威攝）

八大非本地生限額再放寬？ 稱密切留意發展

被問到會否在2030年前進一步放寬八大非本地生50%的限額，蔡若蓮稱，放寬至50%僅是近兩年的措施，院校正循序漸進吸收，目前相關限額仍有空間，會密切留意情況發展。

針對中小學非本地生增加，教育局正協助香港直資學校議會制定宿房及管理手冊。蔡若蓮解釋，手冊主要針對持學生簽證、18歲以下的非本地中小學生。局方未來會配合手冊推出「白名單」，增加住宿服務的透明度，讓家長有可靠參考。

北都大學城

至於《施政報告》重點的北都大學城，蔡若蓮表示，發展藍圖已正式出爐，收到多間本地、內地及海外知名大專院校遞交意向書，反應相當熱烈。當局決定率先推出洪水橋/廈村新發展區共約19公頃的3幅土地，作為首階段發展範疇，預計最快明年初公開招標。

首批推出的土地面積介乎4至8公頃，當局在審批申請時，將重點考量辦學計劃能否促進教育國際化，以及是否配合北部都會區的產業佈局。蔡若蓮透露，有部份境外院校提出成立聯合校園或研究中心，顯示北都具吸引力。此外，當局鼓勵進駐院校採取「資源共享」模式，共用實驗室、圖書館及宿舍等設施，以提升土地利用效率並避免校園「孤島化」。

她又表示，目前正與發展局等部門商討批地細節與租金安排，目標在財政可持續性與扶持教育發展之間取得平衡。招標文件將於明年初公布，詳列評審準則及土地使用限制。