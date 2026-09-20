今日新聞8分鐘｜27歲女踩單車疑遭3狗咬死｜抱嬰男推女伴踢BB車

董建華出殯｜李家超等扶靈 蓋國旗靈柩移火葬場

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮在北角香港殯儀館福海堂舉行，昨日（19日）設靈，今日（20日）早上9時舉行公祭大殮，約十時出殯。董建華的靈柩蓋上國旗，由治喪委員會副主任、全國政協副主席梁振英、行政長官李家超，以及國務院港澳辦副主任徐啟方等人扶靈，靈柩其後由靈車送往哥連臣角火葬場。

大埔道貨車收慢U-turn 私家車煞車不及直插車尾

長沙灣發生車禍。今日（20日）凌晨2時許，一輛中型貨車沿大埔道上斜，途經黃大仙祠對開時，懷疑減慢車速「U-turn」，尾隨私家車收掣不及直插貨車車尾，27歲葉姓男司機頭暈和頸痛，清醒由救護車送往明受醫院接受治理，警方正調查車禍經過。

粉嶺公路運豬車疑避巴士翻側 司機一度被困手傷

粉嶺公路發生車禍。今日（20日）凌晨2時50分左右，一輛運豬車沿粉嶺公路往九龍方向行駛，途經康樂花園對開時，懷疑有巴士切線，貨車司機避車時失平衡，貨車向右翻側，55歲男司機一度被困，右手受輕傷，清醒由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院接受治理，警方正調查車禍。

元朗27歲女踩單車疑遭3狗襲擊亡 多處被咬痕頭頸致命傷

繼8月20日打鼓嶺坪洋村狗咬死人慘劇後，事隔一個月，再有人疑遭狗隻襲擊死亡。今日（20日）凌晨零時許，一名女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治。警方今午交代案情指，27歲女死者騎乘共享單車至案發地點時，曾被3隻狗追趕，頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間亦發現有野豬及流浪狗出沒。

警方指，暫未捉到涉事狗隻，亦未能確定狗隻品種，正調查有否狗主抑或流浪狗；但根據閉路電視片段，初步相信涉事狗隻為中型犬，不高於單車車輪、不高於50厘米。案件交由元朗警區重案組調查，人員已將有關案件資料轉交漁護署跟進。

太子街頭抱嬰踢飛嬰兒車 男子猛推女子落地

Threads今日（20日）凌晨流傳一段影片，長約30秒，有車輛泊在太子基隆街近柏樹街，車內有人拍攝基隆街和柏樹街交界情況，當時一名女子旁邊有一個疑似白色行李篋，一名男子用右手抱住嬰孩，身旁有一部嬰兒車，雙方發生口角。

男子情緒激動，一邊手抱嬰孩，一邊起腳踢向該個疑似行李篋，雙方繼續發生爭執，男子轉身起腳踢飛嬰兒車，繼而衝前用左手推跌女子，懷疑身體失平衡，一度跪在地上，男子隨即起身，幸嬰孩未有跌落地上，一名女途人途經現場聞聲轉頭查看，片段便結束。

單車漢載幼童攝車罅兼衝燈 網民轟危險自私

網上流傳一段驚險車cam片段，顯示一名男子騎單車，載著一名僅戴頭盔的幼童，公然在車龍中左穿右插。片中車輛正順序停定，等候交通燈號由紅轉綠。然而，該名身穿背心的單車漢未有依法按紅燈停車，反而在車與車之間的狹窄空隙中左穿右插，險象環生。

其後，單車漢在行人過路處轉右駛上安全島，疑打算邊踩單車邊過馬路，完全置道路安全於事外。網民紛紛留言狠批涉事父親極度不負責任。

內地未牽繩大狗當眾咬死寵物犬 主人崩潰騎車報復

早前，香港元朗一隻混種西班牙獒犬「拉里」咬死兩隻小型犬引發關注。近日，內地也發生類似事件，有網民發布影片稱，有兩隻狗在公共區域未佩戴牽引繩，大狗突然衝上前撕咬小狗，致其當場死亡。小狗主人情緒崩潰，騎電單車追撞大狗「復仇」，事件引起廣泛熱議。

內地女偽造信函獲讀博士 官斥剝奪他人機會判社服令

內地女子多次報讀博士班失敗，涉偽造前副教授何偉業的學術推薦，終獲教有錄取，惟被揭發文件造假而被控。內地女早前承認一項欺騙罪，案件（FLCC 2815/2025）今(14日)在粉嶺法院判刑。

裁判官陳炳宙指，被告的教學表現出色，亦一直奉公守法，自我期望高，認為她一時想不通，受中介唆擺而犯案，然而其做法亦剝奪另一申請人的機會，經考慮後判被告160小時社會服務令。