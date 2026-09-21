十．一優惠｜康文署免費設施一覽　9.22起可交抽籤申請（附教學）

為慶祝國慶，康文署將於下周四10月1日開放多項收費設施予市民免費使用，包括羽毛球場和籃球場等室內康樂設施、網球場等戶外康樂設施、公眾游泳池和水上活動中心艇隻。免費康樂設施段節會以抽籤方式分配，明日（22日）凌晨0時至晚上11時59分可透過「SmartPLAY康體通」提交抽籤申請。



康文署轄下的博物館及藝術空間於10月1日均免費入場，包括香港藝術館。（資料圖片／歐嘉樂攝）

免費康樂設施列表：

室內康樂設施：羽毛球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆＊、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室＊、活動室、單車賽道＊、網球場和舞蹈室；



戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；



公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因年度維修而暫停開放的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池）；以及



水上活動中心艇隻＊（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇則供營友免費使用）。



（＊使用者須持有所需資歷證明）



免費康樂設施段節會以抽籤方式分配，關鍵日期如下︰

免費使用日期：10月1日



提交抽籤申請日期：9月22日凌晨0時至晚上11時59分



抽籤結果公布日期：9月23日



剩餘段節公布日期：9月24日



先到先得預訂日期：9月25日



市民可按上述日期透過「SmartPLAY康體通」，以個人方式提交抽籤申請，每個申請最多可涵蓋三個選項。申請者如需修改已提交的申請，可於抽籤申請截止時間（即9月22日晚上11時59分）前登入「SmartPLAY康體通」處理。SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。

如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾參與抽籤的「SmartPLAY康體通」用戶，可於先到先得預訂日期（即9月25日）透過以下方式登入系統，預訂剩餘段節：

（一）「智方便」用戶：於上午7時起，優先登入My SmartPLAY流動應用程式預訂設施；



（二）不擬用「智方便」的用戶：於上午7時15分起，透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施；以及



（三）11歲以下用戶：因應「智方便」適用於年滿11歲人士，11歲以下的「SmartPLAY康體通」用戶可於上午7時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。



不論以抽籤或先到先得的方式，每人最多可獲分配一節免費康樂設施。

康文署呼籲成功申請者準時到場，善用各項設施。使用者須遵守康體設施使用條件，詳見康文署網頁（包括個人不取場／不在場使用設施的懲處安排）。如成功申請者未有按時取場，會按康體設施使用條件內列明的安排處理。如有查詢，可致電2414 5555或瀏覽專題網頁。

使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

太空館天象廳將播5場免費天象節目

另外，康文署轄下的博物館及藝術空間於10月1日均免費入場。香港太空館天象廳當日將播放五場免費天象節目《窗外是藍星之太空旅行》，放映時間為上午11時、下午12時15分、下午1時30分、下午2時45分及下午4時。市民可於9月22日上午10時至9月23日中午12時期間，透過城市售票網提交抽籤申請，每個申請限選一個放映場次的兩張門票，重複申請者將被取消其抽籤資格。經電腦抽籤成功中籤的市民將於9月24日收到以電郵發放的電子門票。詳情可瀏覽太空館網頁。

為配合警方於10月1日國慶煙花匯演於尖沙咀海旁一帶實施的人群控制措施，香港藝術館及香港太空館當日將於下午5時休館。