今日新聞8分鐘｜元朗疑狗咬死人家屬認屍｜蔡天鳳案開審蔡父現身

青衣交匯處兩貨車相撞 交通擠塞現車龍 乘客落車行

今日（21日）上午8時07分，警方接獲報案，指青衣交匯處有兩輛中型貨車相撞，其中一名司機頭暈。警員接報到場調查及指揮交通。意外令上址交通嚴重擠塞，車龍已倒灌上長康邨。網上圖片可見，有大批乘車趕返工的打工仔，要落車步行。

西環德輔道西電車疑出軌撞城巴 交通燈柱插入巴士車窗一乘客受傷

西環發生一宗涉及電車交通意外。今日（20日）下午5時52分，據報一輛城巴與一輛電車駛至德輔道西444至452號、近香港工業大廈時發生相撞，同時撞毀一支交通燈。意外中，巴士上一名乘客手受傷流血，由救護車送往瑪麗醫院治理。

網上圖片可見，涉事電車懷疑出軌，被撞倒的交通燈柱插入城巴下層右邊車窗位置，車窗玻璃當場粉碎，有碎片四散一地。警方現正調查車禍原因。

元朗疑狗咬死人｜重案組及鑑證科人員抵殮房調查 兩家屬黯然認屍

元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。警方及漁護署昨晚持麻醉槍及盾牌到場搜捕犬隻。今早（21日）有一男一女家屬到富山公眾殮房辦理認屍手續，期間元朗重案組探員，以及鑑證科人員亦到殮房。直至上午約11時20分，家屬完成認屍手續後離開，二人步出殮房，全程不發一言。

元朗疑狗咬死人｜新界網民夜歸遇狗攔路片 嘆：日日返屋企都好驚

元朗昨日（20日）發生懷疑狗咬死人慘劇，引起大眾對流浪狗襲擊人類的關注。新界北部元朗、屯門部份區域地廣人稀，不少夜歸居民須徒步或踩單車通行，再次發生狗咬人事故後，有網民將踩單車夜歸時遇上流浪狗攔路的影片放上網，引發大批網友議論。有人質疑相關影片煽動仇狗風氣，但亦有人表示片主分享現實新界的情況。

蔡天鳳案｜3被告戴口罩分三排坐 百人到庭旁聽 有人稱因太轟動

名媛蔡天鳳於2023年疑遭殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球和前大伯鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件(HCCC198/2025)今（21日）在高等法院開庭處理法律爭議。法官亦頒令，未有陪審團之前的法律程序，傳媒及任何人均不可報道，這部份聆訊的內容，要至審訊結束才可以公開。

三名被告今出庭均戴上口罩，分三排而坐。聆訊以英語進行，三名被告均戴上耳機，聆聽傳譯員的翻譯，表現平靜。

美孚單車男載狗違規衝紅燈 片主讚狗狗企車尾：平衡力好好

網上流傳一段車cam片段，顯示於9月17日晚上，一名男子騎單車沿美孚美荔道前往瑪嘉烈醫院方向，當他駛至荔枝角政府合署對開一個燈位時，趁燈號紅轉黃燈之際直衝而過。片段可見，該名男子騎著單車，車尾載著一隻戴有藍色頸圈的狗狗，狗狗全程站在車尾，平衡力相當驚人。隨後，該單車更再次闖過前面的紅燈。車Cam片主不禁感嘆：「隻狗平衡力好好，不過衝燈就危險咗啲。」

巴西的士司機遇劫急中生智 裝癲癇發作嚇跑兩劫匪

巴西近日一名的士司機遇到兩名劫匪要在車上進行搶劫。而面對危急關頭，司機急中生智，當場假裝自己突發癲癇，最終嚇跑兩名劫匪。

印度村民不滿5G訊號差 維修員慘成出氣袋遭綁上訊號塔2小時

印度日前爆發一宗匪夷所思的「暴動」事件。當地村民因長年忍受品質極差的5G通訊，在積怨難消下，竟將一名剛到任的電信檢修員當成出氣筒，以電纜線強行將其「捆綁」在基地台訊號塔上長達兩小時。現場離譜畫面隨後在網絡上瘋傳，警方獲報後已火速趕往救援，並逮捕6名涉案村民。