丁薛祥接見「向國旗敬禮」訪京團　陳國基：表達中央對青少年期待

由政務司司長陳國基率領、由近1200名來自港澳青少年升旗隊代表組成的「向國旗敬禮」訪京團，周一（21日）在人民大會堂獲中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥接見。陳國基表示，這次國家安排丁薛祥親自接見港澳青少年交流團，足見國家的高度重視，希望同學們深入思考、認真領會丁對方提出的期盼和其中的深意。



2026年9月21日，政務司司長陳國基率領「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團，到訪人民大會堂與中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥會面。圖為陳國基與同學合照。（陳國基Facebook圖片）

陳國基在社交平台表示，是次會面表達中央政府對港澳青少年成長成才的親切勉勵和殷切期待，他和同學們都深受鼓舞，也對未來統籌好安全與發展，通過強化國民教育，培育建設香港美好家園、服務和貢獻國家的新一代，目標更加明確、方向更加清晰、行動更加得力。

陳國基指出，丁薛祥在接見時指出，國家主席習近平關心關懷港澳青少年成長成才，強調港澳青少年發展得好，香港、澳門就會發展得好，國家就會發展得好。丁薛祥並與大家親切交流互動，從國旗國歌的象徵意義，以至國家民族的不平凡奮鬥歷程和成就，更特別提到「港產太空人」黎家盈和另外兩位神舟二十三號太空人與港澳學生的「天宮課堂」。

2026年9月21日，政務司司長陳國基率領「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團，到訪人民大會堂與中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥會面。圖為陳國基與同學合照。（陳國基Facebook圖片）

籲把丁副總理的期盼與同學及親友分享

陳國基表示，希望同學們明白，向國旗致敬，就是向國家致敬、向民族致敬、向用鮮血和生命作出貢獻並換來今天國家繁榮富強、幸福生活的前輩致敬，從而建立國家認同和民族情懷。愛國不僅是一種態度，更是一份責任，只有國安才能家好，才能發展經濟，才能共享成果，大家要自覺維護國家安全。他希望大家把丁副總理的重視、期盼和這次行程的感悟和收穫，認真整理消化，回港後與同學、家人和朋友多多分享。

他又指出，這次高規格的「向國旗敬禮」訪京團行程非常豐富，以生動有效形式強化國民教育，是一趟彌足珍貴的「行走的課堂」。同學們除了參與天安門廣場莊嚴的升旗儀式，大家還登上了天安門城樓，走訪故宮博物院及國家博物館，置身豐富歷史與燦爛文化的現場，他衷心感謝中央政府、中央港澳辦、中央駐港聯絡辦和各有關單位的悉心安排。