今日新聞8分鐘｜兄弟疑爭遺產當街肉搏｜青年疑搭的士多區派毒

元朗疑狗咬死人｜27歲女倒斃壆圍南路 有市民在路旁獻花悼念

元朗一名27歲女子，周日（20日）凌晨被發現倒斃在壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬的傷痕，閉路電視拍攝到她曾被3隻狗追趕，懷疑她被狗咬死。記者今早（22日）再次重返案發現場，發現路旁有人特意前來獻上一束粉紅色鮮花悼念死者。

有片．輕鐵坑尾村站MMA｜兩男疑打尖問題爆衝突 揮拳互毆起飛腳

網上流傳一段打鬥片段，兩名男子懷疑因排隊搭車問題爆發衝突，大打出手。片中顯示現場是輕鐵坑尾村站月台，紅衣男子處於上風，曾將白衣男子按倒在地，又兩度揮拳；對方亦毫不甘弱，出拳反擊。

其間白衣男曾喝罵：「你知唔知咩叫排隊呀？」紅衣男即爆粗反駁：「黐X線，我排緊㗎，你冇L嘢呀？」有乘客勸阻：「唔好打呀！」車上也有乘客大喊：「快啲閂門入嚟！」但另有乘客怕被殃及，喝止：「唔好入嚟打交呀大佬！」最終車門緩緩關上，影片至此結束。

荃灣兄弟疑為父遺產爆爭執 當街肉搏扭打 雙雙被捕送院

荃灣發生街頭打鬥案。今日（21日）下午3時39分，據報有兩名男子於沙咀道289號附近打交，有男途人見狀報案求助。救援人員接報到場，發現一名姓陳（62歲）男子胸口痛及手有刮痕；另外一名姓陳（60歲）男子則眼角流血及胸口痛，兩人雙雙被送往仁濟醫院治理。警方經調查後，以「在公眾地方打鬥」拘捕該兩名男子。

網上流傳事發時的片段顯示，在恆生荃灣大廈外，兩名中年男子發生肢體推撞，另一名身穿藍色間條上衣的男子在旁試圖勸阻。其後有人失去平衡倒地，隨即扭打成一團。據了解，兩名男子為兄弟，其中兄長要求胞弟償還款項，惟弟弟拒絕，雙方隨即就父親的遺產及金錢分配問題發生激烈爭執，繼而動武。

青年疑搭的士多區派毒 醒目司機通報行家報警擒人

今日（22日）早上6時許，一名的士司機透過手機應用程式在慈雲山接載一名青年，期間對方先後要求前往慈雲山、九龍城及觀塘等多個地點。司機覺得可疑，懷疑他正進行毒品交收，於是透過通訊軟件向同行透露疑慮，並暗中說明下一個前往地點，由其他司機協助報警。

警方趕至黃大仙東正道埋伏，截停該的士，在該名年約19歲青年的背囊內搜獲一大袋用膠袋包裝的懷疑毒品，遂將其拘捕。

習近平夫婦9.23抵美 白宮公布訪問儀式細節包括特朗普接機

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛9月23日（周三）抵美進行國事訪問。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）辦公室22日公布白宮接待習近平夫婦的安排，其中包括特朗普（Donald Trump，又譯川普）親自接機、玫瑰花園舉行歡迎儀式、美軍飛行編隊表演、以及國宴。此次是習近平夫婦時隔11年對美進行國事訪問。

颱風杜鵑襲日本 千葉縣事隔1個月再大水浸 山泥傾瀉致2死2失蹤

颱風杜鵑9月21日吹襲日本關東地區，上月才遭遇破紀錄降雨的千葉縣再次暴雨成災，多處道路水浸。另外，暴雨引發的山泥傾瀉，分別在千葉縣及神奈川縣造成2人死亡、4人失蹤。

廣州擬立法禁公共交通上手機聲音外放 不聽勸阻最高罰¥1000元

近日廣州市擬出台新法規，規範公共交通秩序。凡於地鐵、巴士內使用電子設備外放聲音且不聽勸阻者，最高可被處以1,000元（人民幣，下同）之罰款。針對此項新規，許多內地網民表示樂觀其成，希望其他城市跟進。但亦有網民認為，執行起來有困難，「地鐵工作人員的無執法權也有難處，外放者又不會等警察來。」

值得關注的是，其實早在2023年廣州地鐵修訂《廣州城市軌道交通管理條例》，該條例2024年1月1日起，正式禁止在搭乘地鐵等公共交通時外放電子設備聲音。

全球首例！成都歪臉大熊貓北俠「箍牙」 半年恢復健康不再漏奶

成都大熊貓繁育研究基地大熊貓「北俠」，出生時不幸遭母獸意外弄傷左前肢和頜骨，下頜逐漸向左偏斜變成「歪臉」，甚至因漏奶而影響發育。

四川大學華西口腔醫院團隊接手後，開展全球首例大熊貓下頜不對稱功能矯形治療。經過長達半年的「箍牙」歷程，「北俠」成功重拾健康，現已4歲大，飲食與發育均十分正常。這宗全球首例「貓熊下頜不對稱功能矯形治療」病例發表在牙科和口腔外科國際期刊《The Angle Orthodontist》，已於7月刊登。

科學園工程電工觸電亡 官斥多層判商均忽視責任 罰4公司314萬

颱科學園大樓2023年進行天台太陽能板工程時，38歲電工學徒陳卓鈞被派往處理電線工作時懷疑觸電身亡。涉事大判及承建商等被票控沒有採取措施以防止發生電力危險等32項傳票罪（STS4833-4856/2024），4間公司最終全被裁定罪成。

裁判官施祖堯今（28日）在西九龍裁判法院指，大判中國電力取得工程後便想抽身，忽視大判的責任，犯了極大錯誤，判大判及二判各90.8萬元、三判罰款90.4萬元，四判則罰41.7萬元，即4間公司合共罰款313.7萬元。