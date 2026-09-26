醫護助癌症病人辦畫展圓心願　「一個人行到最後　唔係等嗰日嚟」

人生走到最後一個階段，也可以閃耀著燦爛的生命力。白普理寧養中心病人黃慧明，晚年患上癌症而在中心接受治療，她熱愛書法與國畫，一幅幅作品依然彰顯生命力，醫護團隊特意為她在醫院舉辦個人畫展，讓身邊親友和醫護細味她筆下的世界。團隊形容道：「這一天，她不是病人，而是一位畫家。」



白普理寧養中心為黃慧明舉行畫展。（「新東說」Facebook截圖）

放下教鞭後，黃慧明老師執起畫筆，將對生活的熱愛揮灑於筆墨之間。即使晚年因癌症需要於白普理寧養中心接受治療，她家中一幅幅佳作，依然閃耀著燦爛的生命力。

在一次家訪中，醫護團隊被慧明的畫作深深打動，決定為她送上一份特別的禮物——在醫院為她舉辦一場屬於她的個人畫展。

畫展當日，慧明穿上精心挑選的黃色襯衫與絲巾，化了淡妝。在家人、摯友和醫護的陪伴下，她綻放燦爛笑容，介紹自己的作品。現場談笑聲此起彼落，讓人幾乎忘卻身處醫院

黃慧明即使晚年患癌，仍完成一幅幅佳作。（「新東說」Facebook截圖）

醫院管理層亦親臨祝賀，並感謝醫護團隊親力親為，圓滿慧明的心願，展現「以人為本」的理念——醫患之間從來不只是單向的照顧，而是互相潤澤，彼此陪伴。

這正是紓緩治療最深厚的意義。白普理寧養中心病房經理祝頌儀表示，「一個人行到最後一個階段，唔係等嗰日嚟，而係點樣好好利用每一日，同屋企人嘅相處，又點樣去展現自己嘅成就。」