穗禾苑數座消防裝置失效　ICU勒令停工　大維修工程滯後居民無奈

由「富林工程營造有限公司」承辦的沙田火炭居屋穗禾苑大維修工程，今年4月獲房屋局獨立審查組（ICU）撤銷停工令，至近日因消防年檢發現有4座樓宇的消防裝置失效，遭ICU勒令其中3座的外牆及公用部分維修工程停工。有居民表示，沒留意到有關消防裝置失效的通告，但近日曾聽見消防警鐘測試，又指大廈外牆維修工程拖延約三年，長期架設竹棚及棚網，令居民飽受蛇蟲鼠蟻入侵之苦，「十八樓都有老鼠走入嚟。」



房屋局回覆查詢時指，於9月24日接獲消防處通知，已向穗禾苑E、F、J座發出「消除火警危險通知書」，ICU遂於同日按《建築物條例》向承建商「富林」發出停工令；又說消防處9月26日已收到註冊消防裝置承辦商通知，相關「消除火警危險通知書」已獲遵辦，ICU會聯絡消防處確認屋苑工程的情況，盡快採取適當行動，包括撤回相關停工令。



位於沙田穗禾苑，其維修承辦商「富林工程營造有限公司」，近日遭房屋局勒令停工。（洪芷菁攝）

由「富林工程營造有限公司」承辦的沙田穗禾苑大維修工程，部分座數的外牆工程及公用部分維修工程近日遭ICU勒令停工。

消防年檢揭4座消防裝置失效 9.24 ICU向其中3座工程發停工令

記者本月26日到訪沙田穗禾苑，在屋苑內見到由ICU所頒的停工令及法團通告。該法團通告指，屋苑9月21日至23日進行全苑消防系統年檢，發現C、E、F及J座的消防裝置失效，需向消防處發出消防裝置關閉通知書。至9月24日，ICU向其中三座發出外牆及公用部分維修工程停工令，要求屋苑盡快恢復相關消防裝置及設備至有效運作，才考慮撤回命令。

該通告也提到，法團除已要求富林遵守停工令，也已要求管業處聯絡ICU了解撤回條件及後續安排，而管業處亦已安排註冊消防裝置承辦商繼續在9月25至28日進行上述座數消防裝置執修工作。

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沙田穗禾苑維修承辦商「富林工程營造有限公司」，遭房屋局勒令停工，停止進行外牆及公用部份的維修工程。（洪芷菁攝）

現場所見共6座以竹棚及棚網圍封

據記者現場所見，現場合共9座住宅大廈，當中D、E、F、G、H、J共6座大廈外牆，均以竹棚及棚網全面圍封；剩餘A、B、C三座大廈雖未搭建整棟棚網，樓宇外地面則停放着工程吊船。

記者另在屋苑D、E、F三座大廈發現，樓宇內部同樣搭建大量竹棚，單位窗戶尚未完成修繕，部分牆壁磚面亦未鋪設完畢。此外，苑內休憩公園、小型遊樂場等公用設施仍處於施工狀態，現場圍有水馬、堆放大量建築物料。

房屋局：如消防系統未正常運作即有火警危險 ICU會發停工通知

就穗禾苑情況，房屋局回覆指，ICU與消防處已聯合加強規管設有大型外牆棚架屋苑的消防安全，並設通報機制，如正在進行大型工程的屋苑消防系統未能正常運作，會被視為存在火警危險，消防處會發出消除火警危險通知書，ICU則會向承建商發出停工通知，直至火警危險適當消除。

局方稱，ICU於9月24日接獲消防處通知，已向穗禾苑E、F、J座發出「消除火警危險通知書」，ICU遂於同日按《建築物條例》向承建商「富林」發出停工令，命令其立即暫停該三幢大廈外牆及公用部份工程。

房屋局補充指，消防處於周五（26日）已收到註冊消防裝置承辦商通知，所有受影響消防裝置已完成維修並恢復正常，相關「消除火警危險通知書」已獲遵辦。ICU會馬上聯絡消防處確認工程情況，並儘快採取適當行動，包括撤回相關停工令。

《香港01》也正向消防處查詢穗禾苑哪些消防設備曾經、或目前仍未能有效運作、未能運作的時長、會否再到屋苑巡查等，尚待回覆。

苑內大廈張貼業主立案法團於2026年9月25日發出的通告，內容顯示當苑於9月21日至23日，為全苑9座大廈完成消防系統年度檢測，檢測後確認C、E、F、J座消防裝置失效。（洪芷菁攝）

大維修工程滯後 竹棚成蟲鼠入屋通道 居民不敢開窗

記者在屋苑遇到不少居民，不少人並未留意消防裝置相關通告，惟對於整體大維修工程滯後，無不表示擔憂。其中穗禾苑E座居民鄭先生說，屋苑今年的維修工程近乎停頓，僅知屋苑內有水喉工程進行，近日曾聽見數次消防警鐘測試，「今年根本就冇點開工，只有『執下頭執下尾』」。

對於大廈長期被竹棚圍封、工程滯後，鄭先生感無奈又無助，認為大廈長期搭棚帶來嚴重居住隱憂，大廈逐層搭建的竹棚、外牆圍網形同通道，「賊佬、蛇、蟲、鼠、蟻，乜都有，你搭咁耐呢，我哋就受苦受難受熱。」他並擔心密集竹棚存在火警風險，過往雖有居民於業主大會上提出意見，卻未被正視，「擔心都冇用，開會都輪唔到我哋講。」

有居民拍攝大廈內的重要通告。（洪芷菁攝）

居民單位廁所天花板滲水 疑與大維修工程有關

F座居民謝女士同樣不滿工程拖延三年未完工，長期封棚令單位無法開窗通風，衍生衛生問題：「十八樓都有老鼠走入嚟。」她稱大約一個月前收到屋苑消防測試通告，一兩星期前亦兩次聽到大廈警鐘測試響聲。

她形容，目前工程雖近乎停工，每日有三五名工人進入大廈內部，惟外牆完全沒有工人施工，不知內部工人作業內容。她又提到，目前遇上嚴重樓宇漏水問題，廁所天花板持續滲水，滲水位置鄰近電燈位，存在漏電安全隱患。據她了解，漏水源頭為天台維修工程，承建商於屋頂鑿穿孔洞後未妥善修復，苑內多戶住戶均面臨同款漏水問題。

F座居民謝女士同樣不滿工程拖延三年未完工，長期封棚令單位無法開窗通風，衍生衛生問題：「十八樓都有老鼠走入嚟。」（洪芷菁攝）

另一位居民徐先生也表示，曾於家中捉到五隻老鼠、一條蛇，全部均透過外牆棚網爬入屋內，為免石屎墜落、沙塵入屋，同時阻擋蛇蟲鼠蟻，住戶也不敢開窗，長期開冷氣。

徐先生說，穗禾苑全苑維修工程總造價約4億元，各住戶已繳納10萬至14萬元不等的維修費，但工程多年來進度緩慢、持續拖延，擔心工程最終會淪為爛尾工程。

居民楊先生另補充，樓宇內部工程殘缺的問題，走廊牆壁部分磚塊已被拆走、露出水泥基底，卻遲遲未鋪新磚；外牆竹棚部分竹材出現發霉情況，偶爾才有工人到場更換新竹。他又說，早期所有單位窗戶均參考宏福苑做法，以發泡膠封閉，目前相關發泡膠已全部清拆，但窗戶修繕、牆壁翻新工程均未完成。

居民楊先生補充，樓宇內部工程殘缺的問題，走廊牆壁部分磚塊已被拆走、露出水泥基底，卻遲遲未鋪新磚。（洪芷菁攝）

有46年樓齡的火炭居屋穗禾苑，於2014年收到強制驗樓通知，需要進行大維修。屋苑曾因4.6億元天價大維修而陷入爭議，原有法團更被推翻，幾經波折，最終2022年6月的居民大會通過總值3.88億元大維修工程，承建商為「富林工程營造有限公司」。

近百名業主及後入稟小額錢債審裁處，質疑大維修方案規模和金額被誇大，但法團一直忽視，導致各業主損失約2.2至3.3萬元，遂向法團主席、秘書追討合共逾9,000萬元。

大維修工程仍然繼續，屋苑9座大廈外牆均築起棚架，亦使用發泡膠封窗，直至宏福苑大火後，屋苑所用的棚網物料一度被質疑未符防火標準，房屋局獨立審查組於去年12月發出停工令，直至今年4月始撤銷。屋苑經建造業議會集體採購阻燃棚網後，承建商已將棚網重新上架，亦拆除窗外發泡膠。

沙田區議員陳壇丹上月在社交平台引述承建商指，其中7座的外牆工程預計今年12月完工。為滿足消防要求，E座及H座外牆棚網捲起並未有施工，預計分別於明年4月及明年3月完工。