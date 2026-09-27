今日新聞8分鐘｜群煞強開車門揮棍打乘客｜街頭混戰夫婦遭圍毆

荃錦公路跑車疑跣胎越線撞Audi 跑車起火

荃錦公路發生嚴重車禍。前晚（25日）11時許，一輛奧迪（Audi）私家車沿荃錦公路往錦田方向上山，另一輛跑車則往荃灣方向下山，駛至可觀自然教育中心暨天文館對開時，跑車懷疑失控，越過雙白線，和奧迪迎頭相撞，跑車隨即起火，20歲非華裔男司機沒有受傷，及時下車，消防到場。54歲萬姓男司機腰部受傷，清醒由救護車送往仁濟醫院。

警方正調查車禍經過和原因。據了解，有人報稱跣胎肇禍。

20歲無牌司機以逾110公里時速 撞斃老翁不顧而去囚42月

20歲無車牌男子，在元朗駕駛一部奧迪私家車時，以逾110公里時速駛經朗屏路，撞到一名踩單車的七旬老翁，老翁被撞至拋空及掉在34米以外的地方死亡，無牌司機卻不顧而去，其後被捕。

司機今（25日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）承認「危險駕駛引致他人死亡」及「無牌駕駛」等7罪，求情透露被告曾有「學牌」但無考獲有效的駕駛執照，他熱愛高速的快感，被捕時反指事主突然衝出馬路才捱撞。

暫委法官徐綺薇判刑時斥被告駕駛方式極危險，案發時超速逾一倍，意外後又不顧而去，屬高度罪責，判他監禁42個月，停牌5年及罰款3000元。

警將軍澳打擊「子彈仔」單車違法行為 傳票檢控7男

將軍澳警區人員今日（26日）在Facebook專頁表示，道路安全關乎每位市民，警方關注單車違法行為，近日採取行動，並以傳票方式檢控7名年齡介乎14歲至17歲男子，涉及「夜間或能見度低時未亮前白後紅車燈」及 「沒有明顯需要在行人路騎踏單車」等違法行為。

尖沙咀清晨街頭混戰 夫婦遭圍毆額鼻流血

尖沙咀今日（26日）凌晨發生街頭暴力衝突，一對夫婦遭多人圍毆受傷。《香港01》接獲讀者提供片段顯示，一名金髮男在柯士甸路8號對開行人路，被至少10多名男子包圍，其間人群互相推撞、叫罵甚至動手。眾人情緒激動不時爆罵粗言穢語，有人叫囂「 X你老母，打佢！」。

數名男子揮拳打向金髮男的頭和臉，金髮男嘗試逃走，惟剛走到路邊欄杆，即被人拉住，並遭一黑衣男飛拳重錘打中臉部。另一男子繼而從背後箍住金髮男的頸部，將他扯到牆邊，並出口大叫「唔好打！唔好打！」，片段便告一段落。據知警方接報到場，發現一名男子與其妻子均受傷，但兩人拒絕送院；他們報稱無與人結怨，是在附近飲酒時被襲擊。

旺角群煞強開車門 同黨揮伸縮棍打乘客

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（26日）流傳一段「車Cam」影片，長約20秒，沒有錄到現場聲音，顯示事發昨晚（26日）10時許，一輛的士按照燈號停在旺角亞皆老街近西洋菜南街，車頭往大角咀方向，多名男子陸續走近的士左邊，最初曾一度打開車門，隨即又關上；其後再有一名男子強行打開左邊後座的士車門，而乘客則打算關門，雙方互相鬥力，雙方糾纏期間，越來越多口罩男同黨聚集走近觀望。

而車門打開之際，另一名沒有戴口罩和戴帽、身穿黑衣黑褲的男子接過同黨的伸縮棍，怒打乘客。的士車門尚未關上，立即衝紅燈照開車，然後車門徐徐關上離開現場，多名男子沒有追車。

黃碧嬌辭職 麥美娟：「健康理由」涉私隱不透露

涉及宏福苑大維修「離世授權票」爭議的民建聯大埔區議員黃碧嬌，早前以健康理由，辭去其區議員席位及關愛隊隊長等職務。民政及青年事務局局長麥美娟今日（27日）指，授權票問題將轉交執法部門跟進。她又表示，黃碧嬌以健康理由提出請辭，涉及個人私隱，不會透露詳情。

被問及空缺會否補選，麥美娟指會按實際情況安排，政制局早前已提出，明年將要處理三場重要選舉，會按實際情況審視有否迫切性。

泰國曼谷連日受暴雨侵襲 全市50區劃為災區

泰國首都曼谷受連日暴雨侵襲，災情持續惡化。曼谷市長差察（Chadchart Sittipunt）9月26日簽署聲明，將全市50個行政區全部劃為災區，授權各部門快速開展救災與應急行動。

美國加州金毛犬遇賊獻玩具 網民笑封全球最差看門狗

美國加州聖地亞哥一戶人家遭闖空門，屋主飼養的四歲金毛尋回犬Nash竟無半聲吠叫，反而叼來玩具靜候賊人陪牠玩；片段在網上廣傳，這頭看門狗被網民笑封全球最差。