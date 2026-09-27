破邊洲中秋節及周末日均2360人預約　實際到訪人數不足一半

破邊洲實施預約制後首個中秋節及周末（9月25至27日），平均每日有2,360人預約，當中包括即時加開名額，到訪人數平均每日約 1,170人。換言之，實際到訪人數不足一半。漁護署今日（27日）總結3日運作情況，指每日人流高峰集中早上10時至下午2時，但秩序良好，大部分時間遊人無需等候便完成核證，山徑及觀景台亦沒有擠擁，整體運作暢順。署方預告，國慶黃金周假期部份日子預約名額已滿。



破邊洲段實施預約制後，中秋節及週末日均2360人預約，實際到訪人數不足一半。（漁護署FB）

破邊洲段實施預約制後，中秋節及週末日均2360人預約，實際到訪人數不足一半。（漁護署FB）

破邊洲段實施預約制後，中秋節及週末日均2360人預約，實際到訪人數不足一半。（漁護署FB）

破邊洲段實施預約制後，中秋節及週末日均2360人預約，實際到訪人數不足一半。（漁護署FB）

為應對人流高峰，漁護署在社交平台表示已加派人員處理入場核證，按實際情況釋放名額供即時預約，並在山徑沿途巡邏，以及在觀景台維持秩序、管理人流。期間，出動無人機定時監察山徑及觀景台情況，並有廣播提醒遊人注意安全，切勿跨越圍欄。

破邊洲段實施預約制後，中秋節及週末日均2360人預約，實際到訪人數不足一半。（漁護署FB）

署方亦在萬宜地質步道—東壩段設置打卡點，以分散人流及介紹S形扭曲的六角形岩柱。前線人員持續留意遊客身體狀況與行山裝備，勸喻長者、裝備不足、攜帶飲用水不足的人士，避免登山或改到鄰近景點遊覽。署方指有遊人表示整體遊覽體驗良好，場地指示清晰。

破邊洲段實施預約制後，中秋節及週末日均2360人預約，實際到訪人數不足一半。（漁護署FB）

漁護署表示，會繼續在內地社交媒體、主要口岸、西貢及北潭涌閘口，提醒旅客破邊洲段已試行預約制，以及部分日子全日額滿，旅客需要做好行程計劃。署方會參考3日人流高峰時段經驗及數據，為內地國慶黃金周假期做好全面部署。