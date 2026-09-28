今日新聞8分鐘｜遊艇高速駛近賽艇手險墮海｜女子港鐵狂扯偷拍男

戴帽男闖大角咀夾公仔舖 搜4台機錢箱倒錢落袋掠萬元

再有夾公仔機店發生失竊案，但今次目標並非機內的公仔，而是夾公仔機內的現金。遇竊的夾公仔機店位於大角咀，失約1萬元，店東無奈報警。

沙田24/7 Fitness藏針孔鏡頭 34歲地盤工頭被捕

連鎖24小時健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店更衣室，上周六（25日）驚現針孔偷拍鏡頭。警方在涉事分店內發現共3個更衣室有同類裝置，經調查後昨日（27日）拘捕34歲男子，涉嫌「窺淫」，他現正被扣留調查。

消息指，警方檢取3個針孔偷拍鏡頭作證物。經檢驗後，警方恢復了多段影像，相關片段拍攝於9月24日至25日。而被捕男子為一名地盤工頭，警方在其住所檢獲多部電腦。案件現交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。

港鐵48歲女稱被偷拍扯衫阻離開 警查手機無發現

今午（27日）網上流傳多條港鐵車廂內影片，一名女子一邊拉拽一名男子，一邊高舉手機拍片，期間不斷高呼：「有鹹濕佬呀！有鹹濕佬影我呀！」男子緩緩移步並向其他乘客求助；女子彼時仍緊捉對方，稱遭偷拍胸部，叫罵道：「快啲影佢塊面，幾鬼鹹濕呀，偷影我呀！」兩人糾纏間走到車門前，旁邊乘客見狀散開，另有乘客報警求助。

另一片段可見，女子從後用力拉扯男子衣袖，要求對方展示手機。男子腳步踉蹌回應：「唔好打啦喂......你唔好再騷擾我！」其後，列車抵達大圍站，職員向兩人了解事件。

港鐵黑帽男遭灰衫漢雙手叉頸 目擊者按緊急掣求助

網上今日（27日）流傳一段港鐵車廂內的衝突影片，顯示在港島綫列車上，有兩名男乘客發生激烈衝突。兩男子先拉扯推撞，由車廂中央一路推撞至座位旁，坐在椅子上的乘客紛紛走避，一名白髮灰衣牛仔褲男子，推倒戴cap帽黑衣男跌坐椅上，並口罵「嗱，你郁我先㗎」，接著灰衣男雙手勒住對方頸部，並一邊呼喝「你唔好X郁啊」，Cap帽男被逼至倒臥背壓在車廂長椅上，多名同車乘客見狀大驚，有乘客疑用車門上的緊急通話器，向列車車長匯報「呢一卡有人打架」。

旁邊有一男一女乘客嘗試勸架，惟灰衣男仍然情緒激動，「打你老x⋯⋯」，其他乘客成功分隔兩人，Cap帽男狼狽坐下，戴回鬆脫的口罩，試圖起身反擊，則被白衣勸架男乘客指「好喇，唔好打喇，好喇，唔好再拗」。灰衣男繼續手指指重複道「你郁我先嫁」，經在場多名乘客合力調停及拉開後，雙方情緒逐漸平伏並分開站立，期間有乘客大叫「差人嚟啊」，籲雙方冷靜，片段亦告一段落，據拍片者透露，兩男在鰂魚涌站落車。

西貢長途划艇賽期間 遊艇衝近擦身而過

資深投資專家林一鳴，今日（27日）在社交媒體Threads發帖文指，他昨日（26日）偕同香港遊艇會的隊友，參加名為「Sai Kung Coastal Challenge」的41公里長途划艇耐力賽。當他們途經萬宜水庫附近海域時，險遭一艘遊艇撞及。

粉嶺公路小巴貨車相撞釀20傷 近彩園邨一度全線封閉

今日（28日）上午8時53分，警方接報，粉嶺公路（往九龍方向）近彩園邨，一輛小巴及中型貨車相撞，據報20人受傷。救援人員到場，發現小巴司機被困，並將其救出。人員亦即場為傷者分流，當中1人列為黃色及19人列為綠色，最終17名傷者由救護車送往北區醫院及那打素醫院接受進一步治療。警方正調查事故成因。

中國商務部談論中美經貿磋商成果 同意加強貿易

中國國家主席習近平日前國事訪問美國，兩國均表示在經貿及人工智能（AI）等議題取得成果。商務部美洲大洋洲司（簡稱美大司）負責人9月28日解讀第八輪中美經貿磋商成果，當中包括同意降低關稅、加強在投資問題及AI等方面上合作。

旺角輪椅風車伯伯 84歲自食其力「唔鍾意伸手問人攞」

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。在旺角彌敦道街頭，人潮川流不息；84歲的張伯伯坐在輪椅上，擺賣自己親手製作的「手工風車」，不同顏色、不同寓意，帶來不同祝福。曾經，有客人買風車後中六合彩，拿着數千元回來「報答」。

運氣與風車是否真的有關不得而知，但張伯伯經歷3段婚姻均以失敗告終，年屆八旬自食其力「唔鍾意伸手問人攞」，也因此悟出自己的人生觀，「幾親，幾對你幾好啊，你都唔好相信，人會變啊‥‥‥」