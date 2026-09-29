英文補習名師Spencer Lam分享揀教材法則 以圖像記憶法破學習樽頸

由「01親子」舉辦的「01親子最愛生活品牌大獎2026」頒獎典禮圓滿舉行，頒獎嘉賓之一的英文補習名師Spencer Lam（林栢勤），分享對兒童成長及學習的看法和心得。面對家長最頭痛的子女學英文難題，Spencer分享如何輕鬆將英語融入生活，並分享挑選英語教材的「3S」法則。

拒絕做「Jayden媽咪」 藉衣食住行啟發英語興趣

不少家長刻意在家中營造全天候英語語境，結果變成網上戲稱的「Jayden媽咪」。Spencer建議，家長應從最貼地的「衣食住行」入手，讓英文自然融入生活。

他以近年大熱的「兩餸飯」為例，指出外國人會將其稱為「This This Rice」：「就像我們在連鎖三文治店買麵包，遇到不懂名字的配料時，有時候就是指著說『This』、『This』、『Thank You』。外國人不知道香港餸菜的名字，自然稱之為『This This Rice』。」他指出，從這些有趣的生活視角出發，能大幅降低小朋友對英文的抗拒感。針對年紀較小的幼童，他推介家長多玩「I spy game」，例如在商場裡與小朋友比賽尋找以字母「A」開首的物件，從遊戲中激發他們的好奇心。

Spencer建議，家長應從最貼地的「衣食住行」入手，讓英文自然融入生活。

死記硬背成「樽頸」 心理學記憶法助學童破局

談及香港學童學英文的常見困難，Spencer直言，許多小朋友的「樽頸位」源於傳統的死背硬記、套用生硬模板及大量默書，令學習過程變得痛苦。

具備心理學背景的他，建議家長引導孩子運用「圖像記憶法」來提升效率。他以英文單字「Plight」（意指困境）作示範：「我們可以將字詞分拆為『P』加『light』。想像『P』是一個倒轉的肥胖叔叔，重重地壓在一個很輕（light）的人身上，自然聯想到這是一個『困難、困境』。」他表示，許多成績優異的學生都懂得運用「圖像記憶法」及「記憶宮殿」等技巧，鼓勵家長可多在網上尋找相關資訊，協助孩子活學活用。

呼應活動「智選」理念 傳授「3S」揀教材法則

市面上的英文教材與教育服務令人眼花撩亂。呼應是次大會「優質」與「智選」的理念，Spencer提出了一套精明挑選學習資源的「三個S」準則供家長參考：

首先是「Step by step」（循序漸進），優質教材必須具備清晰的學習進程，由學習單字、過渡到句式及文章，再配合額外練習，由淺入深；其次是「Surprise and fun」（驚喜與趣味），學習過程必須具備互動元素，現時許多教材會附設QR Code或人工智能（AI）配套，能快速提供互動反饋。

最後則是「Skill to concept」（從技巧到概念），他強調學習不應止於背誦，更重要是理解知識背後的概念並實際應用：「例如學懂一個單字後，可以要求小朋友圍繞生活化的事情，運用該單字創作句子。」真正做到學以致用，才是明智的學習之道。