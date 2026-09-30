蔡天鳳案｜高院今早順利選出8男1女陪審團

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑3人被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪。案件(HCCC 198/2025）原本上周已抽選7男2女擔任陪審員，但其中一名陪審員之後以健康理由，申請豁免，暫委法官祁彥輝決定解散陪審團，並於今(29日)在高等法院再進行陪審團遴選程序。



法庭今早安排95人供抽選，較上周遴選程序時的99人為少，並再有多人以不同理由要求豁免，包括有女子稱其夫是國安處警長，法官指這非豁免理由，但最終因辯方律師反對而未被選中。法庭最終在午休前選出8男1女陪審團。



三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪。鄺球亦否認阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智則承認該罪。

蔡天鳳於2023年2月失踪。(網上圖片)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

法官提醒不要假裝英語不好

法官在抽選前表示，審訊預計需時40天，但有機會需要更長時間，指審訊可能延至12月8日。此外，由於審訊以英語進行，若候選陪審員認為其英語水平不足以應付審訊，應告知法庭。但法官提醒候選陪審員，不要假裝英語不好。

法官在抽選陪審團時亦向各候選陪審員指，案中女死者蔡天鳳是一名網紅，很多人追蹤其Instagram，該些人不宜擔任陪審員。

有女子直言憎恨此類案件獲豁免

在抽選時，有一名女子稱因應本案的情況，包括涉及的照片，擔心她在情感上未能應付審訊，申請豁免，獲法官批准。另一名女子則表示，其丈夫的家人於6年前差點被殺害，她當時也在場，坦言：「我憎恨此類案件。」亦獲法官豁免她擔任陪審員。

女子稱丈夫是國安處警長 官稱非豁免理由

另一名女子表示，她的丈夫是警方國安處的警署警長，申請豁免，法官指此不構成獲豁免的理由，但因代表鄺港智的大律師反對，她最終未有擔任陪審員。

多人仍以英文能力為由求豁免

今日有多人以英語能力欠佳為由，申請豁免。法官多番表示，不適合判斷他們的英語是否欠佳，但相信他們的說法，批准他們豁免。一名有大學學位的男子亦以不諳英言為由，申請豁免，法官問他學位是關於什麼科目，他回應指是經濟科，並說：「too long not use English.」(很久沒有使用英語)。法官指驚訝該男子持有經濟學系學位，竟擔心自己的英語能力，但最終亦讓他豁免。至於其他成功申請的豁免理由，則包括已訂行程外遊、照顧患病的家人等。

經過54輪抽選，法庭成功抽選8男1女，擔任陪審員。