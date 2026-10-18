皇崗口岸巴士實測｜天水圍搭B11需時65分鐘　較轉乘皇巴慢21分鐘

新皇崗口岸已於10月12日啟用，聯檢大樓採用「合作查驗、一次放行」的通關模式，標榜可大大縮減過關時間，增加便利性；加上現時有七條直達口岸的專營巴士路線，再可減省以往要搭「皇巴」接駁到關口的時間。但假如由同一個起點出發，分別採用舊路線前往舊皇崗口岸，以及新路線往新皇崗口岸，到底結果會如何呢？



綜合現時的專營巴士線及往舊口岸的路線，只有往新口岸的九巴B11、與前往新田接駁「皇巴」的九巴276B，都是由天水圍天富巴士總站出發。《香港01》上月一個周六就在天富巴士總站乘搭九巴276B，實測經舊皇崗口岸北上深圳，全程需時約66分鐘，其中坐九巴佔38分鐘、等待及乘搭皇巴到口岸約6分鐘，即是到口岸所需交通時間約44分鐘，而「兩地兩檢」過關佔22分鐘。



新皇崗口岸啟用後首個周末，記者周六（17日）再次由天富巴士總站出發，乘坐九巴的B11皇崗專線，實測經新口岸北上深圳，最終全程需時約83分鐘，其中坐巴士佔65分鐘、過關佔18分鐘。雖然新口岸整體過關時間較短，惟礙於B11路線「超長車程」拖慢北上進程，車程較以往乘巴士再轉皇巴多約21分鐘，以致整體時間較舊路線慢了足足17分鐘。但天水圍區內亦有公共交通工具前往深圳灣口岸，同樣便捷。



新皇崗口岸已在2026年10月12日啟用。（資料圖片／夏家朗攝）

新皇崗口岸已有2026年10月12日啟用。（資料圖片／夏家朗攝）

新皇崗口岸開通 九巴推兩條日間及一條通宵路線

新皇崗口岸已在10月12日啟用，九巴推出兩條日間路線及一條通宵路線，分別是來往葵芳至皇崗的B10線，途經青衣站及大欖隧道轉車站；來往天富和皇崗的B11線，途經元朗及新田公共運輸交匯處（即過去的皇巴站）；來往沙田市中心和皇崗的NB73通宵線，途經大埔、粉嶺及上水轉車站等，供乘客轉乘其他巴士接駁至全港各區。

B10︰葵芳↔皇崗

B11︰天富↔皇崗

NB73︰沙田市中心↔皇崗



舊皇崗口岸採用「兩地兩檢」模式，過關流程較現在的「一地兩檢」繁瑣。圖為深圳的皇崗口岸臨時旅檢大樓。（歐陽德浩攝）

舊皇崗口岸採用「兩地兩檢」模式，過關流程較現在的「一地兩檢」繁瑣。圖為深圳的皇崗口岸臨時旅檢大樓的出口。（歐陽德浩攝）

實測天水圍經新皇崗與舊口岸相差多少時間？

不過，舊皇崗口岸採用「兩地兩檢」模式，過關流程較現在的「一地兩檢」繁瑣。若市民乘坐巴士經新皇崗口岸北上深圳，其行車及過關時間，相比同一條路線經舊皇崗口岸北上深圳，究竟相差多少時間？

翻查資料，截至今年9月初，若除去落馬洲過境穿梭巴士、專綫小巴、繁忙時間特別巴士路線外，日間只有3條巴士路線駛經新田公共運輸交匯處（即皇巴站登車處），分別往返攸壆路簡約公屋、上水及天富；至於凌晨也有一條巴士路線往返沙田市中心。

舊皇崗口岸有4條九巴路線途經新田公共運輸交匯處

76︰攸壆路簡約公屋（南）↔上水站（彩園路）

76K︰上水（清河）↔朗屏邨

276B︰天富↔上水（彩園）

N73︰落馬洲↔沙田市中心



九巴276B線來往天富及上水（彩園），乘客可在新田運輸交匯處下車，轉乘俗稱「皇巴」的皇崗—落馬洲穿梭巴士前往落馬洲管制站。（歐陽德浩攝）

九巴276B線的車費為10.5元。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸啟用前實測九巴276B線轉皇巴過關

其中，九巴276B線來往天富及上水（彩園），途經香港濕地公園、嘉湖北、天慈邨、元朗公路、新田公路等路段，乘客在新田運輸交匯處下車，轉乘俗稱「皇巴」的皇崗—落馬洲穿梭巴士前往落馬洲管制站（即香港口岸），過關完成香港出境手續後，再坐皇巴至內地皇崗口岸臨時旅檢大樓，辦理內地入境手續後，才正式進入深圳境內。

實測當日，天水圍路面交通狀況良好，巴士駛進新田公路後更是暢通無阻。（歐陽德浩攝）

記者下午2時58分到達新田公共運輸交匯處，即九巴276B線車程共約38分鐘。（歐陽德浩攝）

新田公共運輸交匯處巴士站旁邊便是皇巴的上車月台，其八達通／信用卡收款機及現金錢箱，設在車外的月台。（歐陽德浩攝）

天水圍路況良好、新田公路暢通無阻 巴士車程約38分鐘

記者於9月5日周六進行跨境實測，計算由天富前往深圳所需時間，當日下午2時20分在天富巴士總站坐上九巴276B線，前往新田公共運輸交匯處，車費10.5元。由於港鐵北環綫尚未開通，本港無鐵路連接新界東西兩面，276B成為天水圍居民前往上水必坐路線之一，因此巴士上層在不久後已滿座。

雖然大量乘客上車佔據了部份行車時間，不過天水圍路面交通狀況良好，巴士駛進新田公路後更是暢通無阻，下午2時58分到達新田公共運輸交匯處，即車程共約38分鐘。

記者下午2時58分到達新田公共運輸交匯處，即九巴276B線車程共約38分鐘。（歐陽德浩攝）

皇巴在下午3時04分抵達落馬洲管制站，由下車地點走至大樓過關，完成離境手續後走往上車月台，全程只需約8分鐘。（歐陽德浩攝）

皇巴在下午3時04分抵達落馬洲管制站，由下車地點走至大樓過關，完成離境手續後走往上車月台，全程只需約8分鐘。（歐陽德浩攝）

免費轉乘皇巴 運氣不錯「即上即開車」

新田公共運輸交匯處巴士站旁邊便是皇巴的上車月台，皇巴與一般專營巴士不同，其八達通／信用卡收款機及現金錢箱，設在車外的月台，職員在旁負責監察乘客付款，車費為10元，但需注意九巴2024年推出免費轉乘皇巴優惠，涵蓋276B線，因此拍八達通卡後，收款機顯示車費0元。而記者的運氣不錯，皇巴隨即在下午3時開出，可謂是「即上即開車」。

九巴2024年推出免費轉乘皇巴優惠，涵蓋276B線，因此拍八達通卡後，收款機顯示車費0元。（八達通APP截圖）

皇巴在下午3時04分抵達落馬洲管制站，由下車地點走至大樓過關，完成離境手續後走往上車月台，全程只需約8分鐘。（歐陽德浩攝）

記者在下午3時11分拍八達通卡後，皇巴又再一次立即開出。（歐陽德浩攝）

記者在下午3時11分拍八達通卡後，皇巴又再一次立即開出。（歐陽德浩攝）

記者在下午3時11分拍八達通卡後，皇巴又再一次立即開出。（歐陽德浩攝）

香港口岸過關8分鐘、內地口岸過關10分鐘

皇巴在下午3時04分抵達落馬洲管制站，即車程約4分鐘，記者由下車地點走至大樓過關，完成離境手續後，再走往上車月台，全程只需約8分鐘。

隨後記者繼續好運氣，在下午3時11分拍八達通卡後，皇巴又一次立即開出，下午3時16分抵達皇崗口岸臨時旅檢大樓，即這一次車程約5分鐘，之後再花10分鐘通過辦理入境手續及檢查行李，最終在下午3時26分正式踏入深圳境內。

皇巴下午3時16分抵達皇崗口岸臨時旅檢大樓。（歐陽德浩攝）

記者最終下午3時26分正式踏入深圳境內。（歐陽德浩攝）

由天富巴士站經舊皇崗口岸進入深圳，全程需時約66分鐘。（手機截圖）

經舊皇崗口岸由天富往深圳全程需時約66分鐘

換言之，由天富巴士總站出發，經舊皇崗口岸進入深圳，全程需時約66分鐘，其中乘坐九巴276B線佔38分鐘、乘坐皇巴及「兩地兩檢」過關佔26分鐘。

天富坐巴士經舊皇崗口岸進入深圳時間表



14:20 九巴276B準時開出

14:58 抵達新田公共運輸交匯處

15:00 皇巴開出

15:04 抵達落馬洲管制站開始過關

15:11 皇巴開出

15:16 抵達皇崗口岸臨時旅檢大樓開始過關

15:26 正式踏入深圳



九巴來往天富和皇崗的B11號線，途經元朗及新田公共運輸交匯處（即過去的皇巴站）。圖為天富巴士總站。（歐陽德浩攝）

九巴B11號線車費為10.5元。（歐陽德浩攝）

B11號線途經元朗市中心，車程時間大幅延長。（歐陽德浩攝）

B11較276B增元朗市中心多個車站 車程耗時65分鐘

新皇崗口岸啟用後的首個周六（17日），記者再次進行實測，由於B11路線由天富巴士總站開往新皇崗口岸，正適合與上次的實測作為對比，其後記者乘坐中午12時35分開出的班次，車費與276B路線一樣收取10.5元。

B11路線途經元朗市中心及橫洲，相比276B增加元朗形點多個車站，巴士進入元朗後，上層座位快速坐滿，同時因站點較多延長乘車時間，最後下午1時40分才到達新皇崗口岸，即車程共計65分鐘。

九巴B11途經新田公共運輸交匯處（即過去的皇巴站）。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸近在眼前。（歐陽德浩攝）

經新皇崗口岸由天富往深圳全程需時約83分鐘

下車後沿着指示前行，經扶手電梯抵達離境大堂，過關及檢查行李後，再經扶手前往地面層，最終在下午1時57分到達皇崗口岸地鐵站，需時18分鐘。現場所見，關口開設多條人面識別通道，因此人流暢順及秩序良好，惟新皇崗口岸內部空間巨大，途經多條扶手電梯，若以正常步速前進，需時甚長。

換言之，由天富巴士總站出發，經新皇崗口岸進入深圳，全程需時約83分鐘，其中乘坐九巴B11線佔65分鐘、過關則佔18分鐘。

新皇崗口岸10月12日啟用，10月17日是啟用後首個周末，也是重陽節小黃金周首日，不少市民特地經新皇崗口岸北上深圳。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸內部空間巨大，途經多條扶手電梯，若以正常步速前進，需時甚長。（歐陽德浩攝）

記者最終在10月17日下午1時57分到達皇崗口岸地鐵站。（歐陽德浩攝）

受礙於九巴B11線「超長車程」 整體北上時間慢17分鐘

反觀上月乘坐九巴276B及皇巴，經舊皇崗口岸進入深圳，全程只需時約66分鐘，雖然新皇崗口岸整體過關時間較短，惟礙於B11號線「超長車程」拖慢北上進程，整體時間較上月實測慢17分鐘。

天富坐巴士經新皇崗口岸進入深圳時間表



12:35 九巴B11開出

13:40 抵達新皇崗口岸開始過關

13:57 抵達新皇崗口岸地鐵樓層

