蔡天鳳案．開案第二天｜鄺氏父子疑為計劃準備　包括買電鋸與湯煲

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑3人被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪的審訊（HCCC 198/2025），，今（2日）在高等法院續審，審訊進入第二天，控方繼續讀出開案陳詞。



控方首天開案時提到，鄺球在事發前租下大埔龍尾村的村屋單位，今天陳詞進一步披露他們之後亦做出一系列舉動，均疑似為殺人計劃作準備，當中包括租車，及買下大量用品，包括電鋸、膠靴和湯煲，此外鄺港傑曾買下鐵鎚，控方懷疑這是行兇的武器。



審訊仍在進行，《香港01》會跟進報道。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

庭上早前曾播放蔡天鳳與其母的對話訊息，蔡曾指鄺氏一家忘恩負義。(蔡天鳳IG)

首被告鄺港傑近況，略呈「M」字額。

次被告鄺球，較過往照片消瘦。

第三被告鄺港智。

鄺氏三父子在法庭內分三行坐。

控方指蔡欲賣樓與鄺家交惡

控方日前讀出的開案陳詞指，蔡天鳳為照顧和前夫鄺港智所生的兩名子女，購入加多利山Kadooria的單位。為節省稅款，她讓前家翁鄺球任登記業主。惟蔡天鳳於2022年左右，決定出售加多利山單位。鄺球因此動殺機，並聯同兩名兒子實行殺人計劃，並租用龍尾村村屋以處理屍體。

鄺球買下電鋸膠靴 並有購買湯煲

代表控方的外聘資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott SC）今繼續讀出開案陳詞，指鄺球租用單位後，購買了多項物品，認為他是為日後處理蔡的屍體作準備。他們亦需要用車把物品帶到龍尾。鄺港智遂向友人租車，友人的兄弟最終借了一部私家車給鄺港智。郭莎樂亦讀出多項被告購買的物品，包括指鄺球曾購買電鋸和膠靴。此外，他亦買了湯煲，該湯煲之後盛載蔡的部份屍體。

鄺港傑曾買鐵鎚 疑是行兇武器

此外，鄺港傑曾於2023年2月15日購買鐵鎚，控方指它可能是行兇的武器，用作在車廂內殺害蔡。該鐵鎚之後在龍尾單位被發現，手柄發現鄺港智的DNA。控方指，蔡頭部的傷勢吻合被鐵鎚襲擊所致。

控方原擬讓陪審員隔着證物袋看鐵鎚，惟法官認為，陪審員需要親手拿着證物以作判斷，法官戴手套觀察後，各陪審員之後亦戴上手套，檢視該鐵鎚，有兩名陪審員並揮動它。

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