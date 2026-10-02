Hotstone Yoga結業｜海關拘1公司董事涉違商品條例　今晚交代案情

主打岩盤浴瑜伽的Hotstone Yoga日前突然全線結業，不少顧客反映上月仍被推銷課程。消委會回覆查詢表示，截至今日（2日）下午5時，消委會共接獲286宗與該瑜伽中心結業的相關投訴，涉及金額共3,909,444元。 屬苦主之一的藝人歐倩怡表示，苦主群組目前已增至約800人。



海關表示，今日採取特別執法行動打擊瑜伽中心不良營商手法，拘捕一名公司董事，他涉嫌違反《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行。海關晚上9時將舉行簡報會講述行動詳情。



經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。（歐陽德浩攝）

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（9月30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業，即日起為最後營業日。翻查資料，該店自稱全港首創岩盤瑜珈的店鋪，有逾100名瑜珈導師，高峰期全港設有7間分店，提供瑜珈、跳舞、健身等課程。

有不少客戶對停業消息感驚訝，藝人歐倩怡亦是苦主之一。他們事前未獲公司通知，部份人更被推銷課程、最近才續會，預繳約1萬多港元，目前苦主群組已增至約800人，他稱已報警和向消委會投訴。

《香港01》記者日前到場視察，發現有多名苦主在觀塘分店門外聚集。（羅日昇攝）