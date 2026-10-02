Hotstone Yoga結業．直播｜海關拘1公司董事涉違商品例　交代案情

主打岩盤浴瑜伽的Hotstone Yoga日前突然全線結業，不少顧客反映上月仍被推銷課程。消委會回覆查詢表示，截至今日（2日）下午5時，消委會共接獲286宗與該瑜伽中心結業的相關投訴，涉及金額共3,909,444元。 屬苦主之一的藝人歐倩怡表示，苦主群組目前已增至約800人。



海關表示，今日採取特別執法行動打擊瑜伽中心不良營商手法，拘捕一名61歲男公司董事，他涉嫌違反《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行。海關晚上舉行簡報會講述行動詳情。海關指，截至今午5時，已接獲381宗相關舉報，涉款約407萬元。



主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」突然結業，海關拘捕一名公司董事，指其涉嫌違反《商品說明條例》，海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官莊啟成交代案情。（王譯揚攝）

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（9月30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業，即日起為最後營業日。翻查資料，該店自稱全港首創岩盤瑜珈的店鋪，有逾100名瑜珈導師，高峰期全港設有7間分店，提供瑜珈、跳舞、健身等課程。

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。（歐陽德浩攝）

有不少客戶對停業消息感驚訝，藝人歐倩怡亦是苦主之一。他們事前未獲公司通知，部份人更被推銷課程、最近才續會，預繳約1萬多港元，目前苦主群組已增至約800人，他稱已報警和向消委會投訴。

《香港01》記者日前到場視察，發現有多名苦主在觀塘分店門外聚集。（羅日昇攝）