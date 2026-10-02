高鐵工程延誤港鐡收60億管理費　賠政府逾22億　田北辰：顏面掃地

高鐵香港段項目於建造階段工程延誤，港鐵公司須向政府支付22.5億港元。曾任九鐵主席的立法會前議員田北辰憶述，當年港鐵收取的項目管理費按固定比率（fixed percentage）計算，愈延誤愈超支的工程，港鐵收入反而愈多，最終管理費高達60多億，他當時已要求扣除管理費。如今港鐵須賠償22.5億，他形容可謂「顏面掃地」，因為原本該60多億是根據招聘、額外消費實報實銷計算出來。



曾任九鐵主席的立法會前議員田北辰稱，如今港鐵須賠償22.5億可謂「顏面掃地」，因為原本該60多億是根據招聘、額外消費實報實銷計算出來。（資料圖片／梁鵬威攝）

田北辰斥港鐵如今賠20多億可謂「顏面掃地」

曾任九鐵主席的立法會前議員田北辰在社交平台撰文，憶述當年高鐵工程超支，立法會已經「嘈得好勁」，而當年高鐵的委託協議有許多怪異之處。他解釋，港鐵作為代理（Agent），收取的項目管理費按固定比率（fixed percentage）計算，工程愈延誤愈超支，港鐵收入反而愈大，他批評「呢點真係冇乜理由」，故當時強烈要求扣除港鐵管理費，要求賠償。

他表示，支持政府6年來堅持原則，「絕對冇因為左袋交右袋就算數」，原本60多億管理費，現在港鐵須賠償20多億，結果政府只支付30多億，形容事件對港鐵可謂「顏面掃地」，因為原本該60多億是根據招聘、額外消費實報實銷計算出來。

毋須開股東大會？田北辰：賠償金額不多於資產5%

至於為何今次港鐵賠償毋須召開股東大會，田北辰解釋，按規定賠償金額多於資產5%才需要開股東大會，港鐵現時資產約1800億，5%即90億，今次賠償的20多億未達門檻，故毋須召開會議。

無追討沙中綫項目 田北辰略感遺憾

至於沙中線項目工程爭議，由於港鐵過去已承擔整個項目的額外管理費，和涉及紅磡站擴建工程質量事件的額外開支共約28億港元。政府及港鐵同意就項目工程延誤，不作互相追討。

田北辰指，港鐵因為當日「做錯嘢」，自掏20多億進行加固工程，解決安全疑慮。但他認為今次處理手法值得商榷，政府既沒追討延誤帶來的損失，亦無懲罰，他對此略感遺憾。

智慧交通聯盟理事長、立法會前議員張欣宇。（資料圖片）

張欣宇：樂見不再以「專營權模式」推進新鐵路項目

智慧交通聯盟理事長、立法會前議員張欣宇表示，擔任鐵路事宜小組委員會主席期間，一直關注和跟進政府與港鐵之間就高鐵和沙中線項目的最終結算事宜。由於當年高鐵和沙中線項目的管理制度設計（所謂「Concession Model」專營權模式）極為複雜，政府與港鐵在監管層面與合約層面的角色錯綜交錯，導致通車後的結算工作牽涉大量的法務、商務、合約層面的專業評估及磋商。

他說，商務結算如今終於完成。更重要的是，特區政府亦聽取了主流業界聲音，明確不會再採用「專營權模式」去推進新鐵路項目。除了正在興建的鐵路已全數採用行之有效的「Ownership Model」擁有權模式外，近年來在綠色捷運系統以及未來的港深西部鐵路項目上即將採用的「公開招標模式」也已開始逐步成型。