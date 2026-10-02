亞運會2026｜港隊再添6獎牌至46面　羅淑佩賀帆船、單車等運動員

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（2日）恭賀帆船運動員喬澔鏗、普令行、江芷棋、黃曦慧在第二十屆亞運分別奪得男子和女子青少年快速艇29人金牌，為中國香港代表隊增添兩面金牌。



羅淑佩亦同時祝賀壁球運動員陳善鈺、何子樂、李嘉兒、謝依霖奪得女子團體銀牌；帆船運動員貝俊龍奪得男子單人艇愛爾卡7銀牌；場地單車運動員李思穎奪得女子全能賽銅牌；以及網球運動員張瑋桓、王康怡奪得女子雙打銅牌。



名古屋亞運網球女雙港隊組合張瑋桓/王康怡取得一面銅牌。（照片由港協暨奧委會提供）

羅淑佩表示，今日中國香港運動員在帆船項目中大豐收。喬澔鏗、普令行、江芷棋、黃曦慧狀態大勇，分別在男、女子青少年快速艇29人贏得兩面金牌，是中國香港在帆船項目首次奪金，而貝俊龍亦發揮實力，摘下銀牌。在今屆亞運，中國香港帆船運動員共奪得兩金兩銀一銅，寫下香港帆船運動史上的全新里程碑。

她又指，陳善鈺、何子樂、李嘉兒、謝依霖力戰對手，連續兩屆獲得銀牌；李思穎在單車場上拼盡全力，繼昨日（十月一日）在女子麥廸遜賽摘銀後於個人項目再奪得銅牌；張瑋桓、王康怡發揮水準，奪得網球女雙項目的獎牌。今屆亞運即將踏入尾聲，相信香港市民會繼續關注運動員在餘下項目的表現，鼓勵他們在亞運賽場上發光發亮。

場地單車運動員李思穎奪得女子全能賽銅牌。（趙子晉攝）

中國香港代表隊至今已在亞運取得7金、17銀、22銅共46面獎牌。