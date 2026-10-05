中電125周年展覽明起開放　展出逾百張歷史照片

中華電力在港營運125年，明日起將於中電鐘樓文化館推出專題展覽《時光．印記》，展出逾100張歷史照片，包括1932年中電購入「加多利山」南面一塊地皮用以建造急需新總部的相片，場內也設多項互動展品及沉浸式體驗。



中華電力明日起至明年4月11日將於中電鐘樓文化館推出專題展覽《時光．印記》。（中電提供）

一覽過百張歷史照、互動展品、沉浸式體驗

展覽展出逾100張歷史照片，以人生五感 — 拼搏感、守護感、生活感、幸福感及成就感為主題，串連香港百多年來的城市面貌、市民生活、經濟發展及科技進步，呈現可靠電力如何支持香港一路前行。

場內另設多項互動展品及沉浸式體驗，讓公眾了解前瞻電力規劃如何支持智慧社區、電動出行及低碳生活，並認識多元低碳燃料組合在能源轉型中的角色。

本地藝術家創作特色壁畫 多個打卡熱點

館內的文化館庭園亦增設多個打卡熱點，包括換上中電125周年主題畫作的山頂纜車，以及由本地藝術家創作、以鐘樓標誌性鐘塔和雞蛋花樹為元素的兩幅特色壁畫。纜車畫作取材自啟德承啟道變電站美化計劃的壁畫設計，展現電力與社區的連繫。

中電125周年專題展覽《時光．印記》詳情

日期：2026年10月6日至2027年4月11日

開放時間：逢星期二、三、五至日，上午10時至下午6時

地點：何文田亞皆老街147號中電鐘樓文化館

預約導賞團：中電鐘樓文化館網頁

費用：全免