赤柱豪宅缺鋼筋｜倪學仁：承建商等或涉虛假陳述　發展商責任難料

由建灝地產發展的赤柱豪宅「ONE STANLEY」被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，但現時情況未有構成明顯危險。署方正調查事件，並要求發展商、承建商等面見協助調查及提供資料。

資深結構工程師倪學仁認為，今次事件明顯涉及監工問題，主要責任在於承建商、檢驗工程師，或涉及虛假陳述成份。至於發展商，他指在興建工程中不一定有角色，但銷售時有無失實陳述、有否就情況告知買家，亦要考慮。



《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

資深結構工程師倪學仁。（資料圖片）

承建商、檢驗工程師等或涉虛假陳述 日後更可能面對發展商追討

資深結構工程師倪學仁指，今次事件明顯涉及監工問題，原因有待調查，但完工情況與圖則不符，或涉及虛假陳述，認為事件責任落在承建商、檢驗工程師（RSE）、認可人士（AP）。除了或會被罰款、釘牌外，他認為更嚴重在於後續的刑事責任，發展商日後或會追討事件導致的樓價損失，「成個發展超過100億，因為有負面新聞出嚟，可能令佢樓價跌咗10%都成十億。」

至於發展商的責任，倪學仁指，《建築物條例》下，除非發展商有派人進行現場勘察，即有參與監督工程，否則並無角色，「原則上佢無身份，佢淨係請人做嘢嘅啫，可能法例下真係無（責任）」。不過，倪學仁認為發展商能否「甩身」仍難料，銷售時有無失實陳述、有否就情況告知買家等亦要考慮。

咁係咪表示嗰個發展商完全可以甩身呢？廣告有無失實嘅陳述呢？佢同人哋買賣嗰時，有無作出一啲保證或者乜嘢呢？要睇晒成份合約先至知道，所以情況好複雜。 資深結構工程師倪學仁

倪學仁又預計，後續仍或會涉及民事訴訟。他形容事件如同買勞力士錶，過了保養廠方有權不作維修，但今次事件或涉及潛伏瑕疵「Latent defect」，讓買家有權作追討。

至於業主要求的全額退款能否實現，倪學仁坦言是「第二回事」，「你latent defect咪幫你執修，你隻錶唔行咪整到行為止。佢唔會換過隻新錶畀你。」他又指，法官考慮賠償時，通常會轉化為金錢價值，例如事件對樓價的影響、日後維修費用等。

赤柱豪宅項目「ONE STANLEY」發展商為建灝地產。圖為2025年3月建灝地產發出新聞稿，圖中左邊的是建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一。（新聞稿圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年6月到現場用儀器做檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）